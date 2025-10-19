El Museo del Louvre en París ha sufrido un robo durante esta mañana, tras ser atracado por varios individuos. No hay heridos, pero se han llevado varias joyas. Entre ellas, la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.
-
El 'modus operandi' de un robo 'de película'
Apenas siete minutos han sido suficientes para que varios hombres encapuchados asaltaran el museo más visitado del planeta y se llevaran nueve piezas de joyería de Napoleón y la Emperatriz Josefina.
Según explica Le Figaro, los delincuentes, dos a bordo de un camión equipado con un montacargas y otros dos en una potente scooter, llegaron frente al museo a las 09:30, a la altura del Quai François-Mitterrand.
Para acceder al edificio, se hicieron pasar por trabajadores de las tareas de remodelación y entraron por una ventana lateral del lado del río Sena, ayudándose de un montacargas.
Su objetivo fue el ala Apolo, en la primera planta, donde forzaron la ventana con la radial y rompieron dos vitrinas: una con las Joyas de Napoleón y otra con las de los soberanos franceses, antes de sustraer varias piezas de valor incalculable.
La policía encontró en las inmediaciones de la calle varios objetos abandonados por los ladrones: dos radiales, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta y una joya rota, muy cerca del museo.
-
El Museo del Louvre ha sufrido un faraónico robo de joyas imperiales "de valor incalculable". "Tres o cuatro" encapuchados irrumpieron en la Galería Apolo del museo parisino y se llevaron ocho joyas. Esta es la lista de los artículos robados.
-
Laurent Wauquiez: "Francia ha sido robada"
El presidente de los diputados de la Derecha Republicana (LR) en la Asamblea Nacional lamentó que "Francia haya sido robada". Añadió que “debemos proteger lo más preciado para nosotros: nuestra historia”, subrayando la importancia cultural y patrimonial de los objetos sustraídos del Louvre.
-
El Ministerio de Cultura francés revela las joyas sustraídas del Louvre
Según el Ministerio de Cultura francés, esta mañana de domingo fueron robados del Louvre ocho objetos de inestimable valor patrimonial. Entre ellos se encuentran:
-
- Una tiara del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia.
-
- Un collar de zafiros del mismo ajuar.
-
- Un par de pendientes de zafiros del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia.
-
- Un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa.
-
- Un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa.
-
- Un broche conocido como 'broche relicario'.
-
- Una tiara de la emperatriz Eugenia.
-
- Un gran lazo del corpiño (broche) de la emperatriz Eugenia.
Estas piezas representan siglos de historia y lujo de la monarquía francesa, y su robo ha conmocionado al mundo del arte y al público en general.
-
-
François Hollande, ex presidente de Francia, se pronuncia sobre el robo
El ex presidente francés François Hollande calificó el robo como "un acto grave, un atentado contra nuestro patrimonio", subrayando la magnitud histórica y cultural del suceso.
Vol au Louvre: "C'est un acte grave, une attaque contre notre patrimoine", déclare François Hollande, ancien président de la République pic.twitter.com/8biTTbeJdo— BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025
-
Continúa la investigación
Las investigaciones continúan en París tras el audaz robo en el Louvre, en el que fueron sustraídas varias joyas históricas.
Gran parte de la atención de las autoridades se ha centrado en un pequeño camión aparcado junto al museo, equipado con una escalera que se extendía hasta un balcón del primer piso, por donde los ladrones accedieron al ala Apolo.
-
-
Así es la espectacular corona de la emperatriz Eugenia que sobrevivió al robo
La joya recuperada, que los ladrones abandonaron durante su huida la mañana de este domingo, es un verdadero testimonio del esplendor del Segundo Imperio francés. La corona de la emperatriz Eugenia está adornada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, y representa una de las piezas más emblemáticas y lujosas del patrimonio del Louvre.
LA CORONA de la emperatriz Eugenia, robada esta mañana junto a otras ocho joyas de la colección del Louvre en París, ha sido encontrada dañada muy cerca del museo pic.twitter.com/TZNBOqrIHE— Materlín (@Maeterlinck) October 19, 2025
-
Retiran el montacargas usado durante el robo
El montacargas utilizado durante el robo ha sido finalmente retirado. Según nuestras observaciones, la operación tuvo lugar alrededor de las 15:30, cuando el aparato fue transportado por una grúa y se levantó el dispositivo de seguridad que lo rodeaba.
-
Laurent Nuñez- Belda, Ministro del Interior, se pronuncia
El Ministro de Interior francés, Laurent Nuñez-Belda, ha calificado el robo como un ataque directo a la historia y al patrimonio del país.
En un mensaje publicado en la red social X, escribió: "Atacar el Louvre es atentar contra nuestra historia y nuestro patrimonio".
Nuñez añadió que "se está haciendo todo lo posible para detener a los autores de este acto inaceptable lo antes posible" y que los investigadores trabajarán a fondo bajo la autoridad de la fiscalía de París.
-
Se restablece el tráfico en el muelle François-Mitterand
Se ha restablecido el tráfico en el Quai François-Mitterrand, junto al Sena y a los edificios del Louvre, después de que la vía permaneciera cerrada durante varias horas a raíz del robo.
-
Dos ladrones se hicieron pasar por trabajadores y encontraron dos de las nueve joyas robadas
Según los últimos datos, dos de los ladrones se hicieron pasar por trabajadores para acceder al museo, vistiendo chalecos amarillos mientras utilizaban una telecabina. Los otros dos escaparon en una motoneta TMax, completando un total de cuatro autores del robo.
En total, se sustrajeron nueve piezas de joyería, aunque ya se han recuperado dos de ellas, incluida la corona de la emperatriz Eugenia, una de las piezas más emblemáticas de la colección del Louvre, según Le Parisien.
-
¿Cuándo ocurrió el último robo en el Museo del Louvre?
Antes de lo ocurrido esta mañana, el último robo registrado en el Louvre se remonta a 1998, cuando un cuadro del pintor francés Camille Corot fue sustraído a plena luz del día. La obra nunca llegó a recuperarse.
En 1911, el museo fue escenario de uno de los robos más famosos de la historia del arte: la Mona Lisa fue sustraída por un vidriero italiano, convencido de que la obra maestra debía regresar a su país de origen. El cuadro fue hallado dos años después en Florencia, y su desaparición convirtió a La Gioconda en un símbolo mundial del arte y el misterio.
-
¿Qué se sabe hasta ahora?
El Museo del Louvre ha vivido esta mañana una escena digna de película. Alrededor de las nueve y media hora local, varios ladrones irrumpieron en el edificio, poco antes de que abriera sus puertas al público. El museo ha permanecido cerrado durante todo el día mientras la policía investiga lo sucedido.
Según la Fiscalía de París, se ha abierto una investigación por robo de joyas, y las primeras informaciones apuntan a un golpe cuidadosamente planificado. Al parecer, los asaltantes accedieron por una ventana del piso superior, utilizando algún tipo de elevador mecanizado para alcanzar el primer nivel.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha señalado que tres o cuatro personas lograron forzar dos vitrinas antes de escapar en motocicletas. Por su parte, la ministra de Cultura, Rachida Dati, reveló que, en su huida precipitada, uno de los objetos robados fue encontrado bajo el propio museo.
La galería asaltada, situada en el ala sur del Louvre, alberga lo que queda de las joyas de la corona de Francia, un conjunto de piezas históricas que forman parte del corazón patrimonial del país.
-
Recuperan uno de los objetos robados
La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, ha concedido hace unos minutos una entrevista a la cadena TF1, en la que ha confirmado que una de las joyas robadas ha sido recuperada.
Según Dati, la pieza fue hallada muy cerca del lugar del robo, aparentemente tras caerse durante la huida de los ladrones, y actualmente está siendo evaluada por expertos. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente de qué objeto se trata.
Por su parte, el ministro del Interior ha descrito a los autores del robo como un grupo que "actuó de forma profesional, sin violencia y sin pánico", lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un golpe cuidadosamente planificado.
-
¿Cuáles son los objetos robados?
De acuerdo a medios internacionales, han sido nueve los objetos robados: un juego de joyas, un collar, pendientes, dos coronas, incluida la de la emperatriz Eugenia, que se encontró rota, y un broche.
-
Anne Hidalgo envía su apoyo a los equipos del Louvre
En un mensaje publicado en Instagram, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ofreció "todo su apoyo a los equipos del Museo del Louvre".
"La policía municipal de París, junto con la policía nacional, está totalmente movilizada para evacuar al público presente en el museo", declaró la alcaldesa.
-
¿Quién fue Eugenia de Montijo? La emperatriz cuta corona apareció rota tras el robo
Los ladrones que han perpetrado este domingo el robo en el parisino Museo del Louvre han logrado sustraer nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia, cuya corona ha sido encontrada en las inmediaciones del recinto con daños todavía por evaluar.
-
Hace dos años, se perpetró uno de los robos más insólitos a museos, como fue el escándalo del Museo Británico de Londres. Uno de los conservadores de las salas de la Antigua Grecia habría robado una serie de piezas de la colección fechadas entre los siglos XV a.C. y XIX d.C.
-
Macron anunció una remodelación del Louvre en enero
Ante los serios problemas de saturación en el Museo del Louvre, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación. Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.