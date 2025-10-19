Apenas siete minutos han sido suficientes para que varios hombres encapuchados asaltaran el museo más visitado del planeta y se llevaran nueve piezas de joyería de Napoleón y la Emperatriz Josefina.

Según explica Le Figaro, los delincuentes, dos a bordo de un camión equipado con un montacargas y otros dos en una potente scooter, llegaron frente al museo a las 09:30, a la altura del Quai François-Mitterrand.

Para acceder al edificio, se hicieron pasar por trabajadores de las tareas de remodelación y entraron por una ventana lateral del lado del río Sena, ayudándose de un montacargas.

Su objetivo fue el ala Apolo, en la primera planta, donde forzaron la ventana con la radial y rompieron dos vitrinas: una con las Joyas de Napoleón y otra con las de los soberanos franceses, antes de sustraer varias piezas de valor incalculable.

La policía encontró en las inmediaciones de la calle varios objetos abandonados por los ladrones: dos radiales, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta y una joya rota, muy cerca del museo.