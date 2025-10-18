El Ejército paquistaní bombardea un enclave de talibanes insurgentes en plena tregua con Afganistán

Un combatiente talibán junto a vehículos destruidos durante un ataque aéreo en Afganistán antes de la entrada en vigor del alto el fuego. Reuters

El Ejército de Pakistán ha bombardeado durante esta madrugada la provincia afgana de Paktika, en la que, según las autoridades, han muerto más de 70 combatientes del grupo Hafiz Gul Bahadur, vinculado a los talibanes paquistaníes (TTP).



"Se realizó un ataque de precisión contra los combatientes del grupo Gul Bahadur en las zonas fronterizas de Waziristán del Norte y del Sur, sobre la base de información de inteligencia confirmada", han asegurado fuentes de seguridad a EFE.

Los bombardeos se han producido en medio de un alto el fuego temporal entre Islamabad y Kabul, tras días de enfrentamientos con armas ligeras y pesadas en la frontera, los más intensos en décadas, y a la espera de las negociaciones previstas para este sábado en Doha entre representantes de ambos gobiernos.

En un comunicado difundido a medios, los funcionarios han explicado que los bombardeos han sido una represalia por el atentado suicida perpetrado el viernes contra un campamento militar en Waziristán del Norte, en el noroeste de Pakistán, en el que un soldado murió y varios resultaron heridos.

La policía local informó el viernes de que ese ataque dejó al menos diez soldados y cuatro insurgentes muertos, después de que un atacante estrellara un vehículo cargado de explosivos contra el fuerte de Khadi, que servía como base militar.



El Ejército paquistaní utiliza el término 'Kharji' para referirse a los talibanes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), a quienes Islamabad acusa de ser una herramienta insurgente apoyada por potencias rivales, como la India.



"Más de 70 Kharjis y su liderazgo fueron enviados al infierno", han detallado las fuentes, agregando que entre ellos se encontraban los atacantes suicidas.



El grupo Jaish al-Fursan, afiliado a la facción Gul Bahadur, reivindicó la autoría del atentado del viernes. Esta organización, que forma parte del TTP, busca derrocar al Estado paquistaní y ha intensificado sus ataques desde Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes afganos en 2021.



Las fuentes de seguridad paquistaníes añadieron que, en las últimas 48 horas, militantes lanzaron varios ataques desde territorio afgano que fueron "eficazmente contrarrestados" por las fuerzas paquistaníes.



El 9 de octubre, Pakistán supuestamente lanzó un ataque con dron en Kabul dirigido contra el líder del TTP, Mufti Noor Wali Mehsud. Sin embargo, el jefe insurgente apareció posteriormente en un vídeo asegurando que seguía con vida en territorio paquistaní.



Islamabad acusa al Gobierno talibán afgano de ofrecer refugio a miembros del TTP en su territorio, una acusación que Kabul rechaza, insistiendo en que Pakistán debe resolver sus propios problemas de seguridad interna.