Un total de 200 soldados estadounidenses llegan a Israel para supervisar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Un total de 200 soldados estadounidenses han comenzado a llegar a Israel para apoyar y supervisar el acuerdo del presidente de EEUU, Donald Trump, firmado este el jueves entre Hamás y el Gobierno de Netanyahu.

Los militares han llegado desde EEUU pero también desde otras bases que tiene el Ejército estadounidense en Oriente Medio, todo con el fin de establecer un "centro de coordinación" que supervisará la implementación del alto el fuego en Gaza, según dos oficiales consultados por ABC News.

Los militares consultados por la cadena aseguran que ningún soldado estadounidense entrará en la Franja de Gaza.

Hasta Israel se ha trasladado también el almirante Brad Cooper, encargado en el Comando Central de EEUU de supervisar sus tropas en Oriente Medio, que llegó al país el viernes.

El "centro de coordinación" que los soldados estadounidenses van a establecer en Israel es un "primer paso" en la ejecución del acuerdo alcanzado entre el país hebreo y Hamás, que implicará una "extensiva coordinación humanitaria, logística y de asistencia en seguridad", según los oficiales.

Por ello, los militares trasladados a la zona están especializados en transporte, planificación, logística, seguridad e ingeniería, y trabajarán junto a representantes de otros países, el sector privado y organizaciones no gubernamentales.

La llegada de tropas forma parte del acuerdo de paz negociado por Israel y Hamás esta semana, en el que se estableció que estas fuerzas ayudarían a crear el centro de coordinación.

Las garantías de seguridad todavía son una incógnita, ya que cuando se anunció el pacto, Trump evitó ofrecer detalles sobre las garantías de seguridad que aportará su país, aunque sí señaló que EEUU trabajará "con países muy ricos para que Gaza sea lo mejor posible".