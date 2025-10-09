Trump declara el "Día de Colón" el 13 de octubre y carga contra el "borrado de la Historia": "Hemos vuelto, italianos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva sobre el Día de Colón Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, proclamó el "Día de Cristóbal Colón" el 13 de octubre, un día después de la jornada en la que el almirante llegó ala isla de San Salvador, arremetió contra el "borrado de la historia" que atribuye a la "izquierda radical" y felicitó a los italianos.

"El Día de Colón; hemos vuelto, italianos", dijo Trump entre aplausos al firmar el documento tras su reunión de gabinete, en una referencia velada al reconocimiento dual del Día de los Pueblos Indígenas para esa misma jornada festiva por parte de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

El texto de la proclamación, enviado por la Casa Blanca, celebra el legado de Colón, a quien llama "el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que han caminado sobre la faz de la tierra.".

Pero también acusa a la "izquierda radical" de dirigir contra Colón "una campaña vil y sin piedad para borrar" una historia compartida, "calumniar" a los héroes y "atacar" la herencia americana.

"Bajo mi liderazgo, esos días han terminado y nuestra nación ahora se quedará con una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe americano y cada ciudadano está eternamente endeudado con su incansable determinación", reza el texto.

Señalando el origen italiano de Colón e ignorando las recientes investigaciones basadas en ADN recuperado del cuerpo del explorador, la proclamación destaca su expedición financiada por la Corona española a bordo de la Niña, la Pinta y la Santamaría.

Su objetivo, según recoge la historiografía tradicional, era "descubrir una nueva ruta comercial a Asia, llevar gloria a España y divulgar la palabra de Jesucristo por tierras lejanas".

"A su llegada (a América), plantó una majestuosa cruz en un acto de gran devoción, dedicando la tierra a Dios y poniendo en práctica el orgulloso legado de fe de América. Aunque inicialmente creyó haber llegado a Asia, su descubrimiento abrió a Europa la vasta frontera y los incalculables esplendores del Nuevo Mundo", elucubra la Casa Blanca.

El texto finaliza con reconocimiento a los italoestadounidenses y su contribución a la cultura de EEUU, aboga por fortalecer los lazos entre Italia y EEUU e insta a "observar este día con ceremonias y actividades apropiadas".