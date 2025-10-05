La Flotilla Global Sumud inició su ruta a Gaza el pasado 31 de agosto cuando salieron desde Barcelona. Otros barcos también partieron de otros puntos como Otranto, Génova, Catania y Túnez a principios de septiembre.

En su camino a la Franja, sufrieron varias paradas forzadas en puertos del Mediterráneo por el mal tiempo, averías o ataques con drones.

Tras un mes de travesía, la mayoría de la flota fueron interceptados por la marina israelí entre el 1 y 2 de octubre.