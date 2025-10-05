-
Una flotilla internacional
Compuesta por 50 barcos con delegaciones de 57 países y entre 443 y 497 participantes, la Flotilla salió de Barcelona el pasado 31 de agosto de 2025.
La flota tenía el objetivo de buscar romper el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.
Primer grupo de españoles regresa de la flotilla
Según las últimas informaciones, los españoles que vuelven estaban detenidos en una cárcel en medio del desierto. Hasta ahora, el resto de la tripulación no ha confirmado su regreso, generando expectativa sobre su situación y las negociaciones diplomáticas que podrían estar en curso.
Los 32 días de ruta de la Flotilla
La Flotilla Global Sumud inició su ruta a Gaza el pasado 31 de agosto cuando salieron desde Barcelona. Otros barcos también partieron de otros puntos como Otranto, Génova, Catania y Túnez a principios de septiembre.
En su camino a la Franja, sufrieron varias paradas forzadas en puertos del Mediterráneo por el mal tiempo, averías o ataques con drones.
Tras un mes de travesía, la mayoría de la flota fueron interceptados por la marina israelí entre el 1 y 2 de octubre.
El buque español seguirá protegiendo a las flotillas
Albares ha confirmado que el buque español ‘Furor’ seguirá navegando por la zona mientras haya al menos un español en territorio israelí y acompañará a futuras flotillas rumbo a la Franja, ejerciendo su “derecho de paso inocente y libre navegación en alta mar”.
Sobre Gaza, ha subrayado que, aunque esperan que las negociaciones de paz en Egipto sean “fructíferas”, Israel debe cesar los ataques y Hamás liberar a todos los rehenes, con el objetivo de avanzar hacia un Estado palestino.
Se estima que el vuelo llegue a Barajas aproximadamente a las 20:00
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares anunció que hoy mismo llegarían a España 21 de los 49 españoles de la Flotilla.
Se espera que el vuelo aterrice a las 20:00 en Madrid-Barajas, donde Ione Belarra e Irene Montero así como simpatizantes y familiares les recibirán.
Entre los retornados estarán la ex-alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como el concejal de ERC, Jordi Coronas. Después de su aterrizaje en Madrid, tomarán otro vuelo dirección al Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Netanyahu avisa de que Hamás debe aceptar "en su totalidad" el plan de Trump para Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisó este domingo de que el grupo islamista Hamás "no puede aceptar parcialmente" el plan para lograr la paz en Gaza promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, sino que "tiene que aceptarlo en su totalidad".
"No alimentéis al cocodrilo porque vendrá a por vosotros", afirmó Netanyahu en una entrevista con el canal Euronews en alusión a los líderes europeos, recalcando que ahora "es responsabilidad de Hamás" aceptar el acuerdo que plantea Estados Unidos y que Israel apoya, y devolver a los rehenes que aún tiene en su poder.
Si Hamás se niega a aceptar el plan en su totalidad, Netanyahu advirtió de que Washington respaldará plenamente a Israel en sus esfuerzos por dar un fin militar al conflicto.
Trump dice que el plan de Hamás es "asombroso": "Llevan años luchando"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su optimismo con el plan de paz en Gaza que presentó el pasado lunes. "Es un gran acuerdo para Israel y para todo el mundo árabe y musulmán".
Asimismo, ha declarado: "No necesitamos flexibilidad porque prácticamente todo el mundo está de acuerdo. Pero siempre habrá cambios. Pero el plan de Hamás. les aseguro, es asombroso".
"Llevan años luchando por un plan. Recuperamos a los rehenes casi de inmediato. Las negociaciones están en marcha ahora mismo, probablemente durarán un par de días, y la gente está muy contenta", recoge The Guardian.
Vuelan ya a España 21 españoles de la Flotilla detenidos en Israel
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que vuelan ya hacia España 21 de los 49 españoles de la Flotilla detenidos en Israel.
Entre los españoles que viajan en el avión que ha partido de Tel Avivi se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la exalcaldesa Asa Colau, pero no los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que se han negado a firmar la extradición, como sí han hecho los 21 integrantes que regresarán a España este domingo.
Merz insta a Netanyahu a que las negociaciones con Hamás en Egipto conduzcan a un acuerdo rápido
Este domingo el canciller alemán, Friedrich Merz, ha mantenido una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le ha instado a que las conversaciones en Egipto con Hamás conduzcan a un acuerdo rápido para poner fin al conflicto, según informa The Guardian.
"La anunciada retirada de las fuerzas israelíes de Gaza es la medida correcta. Las conversaciones en Egipto deben conducir ahora a un cese rápido de las hostilidades, la liberación total de los rehenes, el pleno acceso humanitario y el desarme de Hamás", ha señalado un portavoz del gobierno británico.
El ministro de Exteriores israelí espera que la liberación de rehenes de Gaza comience rápido
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo este domingo en Jerusalén que espera que el acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes empiece rápido; tras dos años de ofensiva bélica que han causado la muerte a 66.000 palestinos y 48 personas aún cautivas, la mayoría fallecidas.
"Espero que estemos lo más cerca que hemos estado de un acuerdo de rehenes", dijo Saar en referencia al pasado enero cuando dio inicio a un segundo alto el fuego en el que fueron liberados 38 rehenes a cambio de unos 2.000 detenidos y presos palestinos, y que fue terminado de forma unilateral por Israel con nuevos bombardeos en marzo.
Marco Rubio dice que "habrá que pulir muchos detalles" después de que se liberen los rehenes
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha planteado este domingo "qué sucederá después" de la liberación de rehenes. “Habrá que pulir muchos detalles al respecto”, ha señalado.
“¿Qué sucederá después de que Israel se retire a la línea amarilla, y potencialmente más allá, a medida que esto se desarrolle? ¿Cómo se crea este liderazgo tecnocrático palestino que no sea Hamás?”, preguntó Rubio.
“¿Cómo se desarma a cualquier grupo terrorista que esté construyendo túneles y realizando ataques contra Israel? ¿Cómo se logra su desmovilización?”
“Todo ese trabajo va a ser duro, pero es fundamental, porque sin eso no vamos a tener una paz duradera”, añadió.
Marco Rubio pide a Israel que detenga los ataques en Gaza para que la liberación de los rehenes sea segura
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado este domingo en una entrevista en la CBS News que Israel debe detener los ataques sobre la Ciudad de Gaza para que la liberación de los rehenes se efectúe de manera segura.
"Creo que los israelíes y todo el mundo reconocen que no se pueden liberar rehenes en medio de ataques, por lo que los ataques tendrán que parar", dijo Rubio.
Marco Rubio: "Pronto sabremos si Hamás habla en serio o no por cómo vayan" las negociaciones
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha dicho este domingo que la guerra en Gaza todavía no ha terminado, según recoge el medio británico The Guardian de una entrevista en la NBC.
"Pronto sabremos si Hamás habla en serio o no por cómo vayan esas conversaciones técnicas sobre logística" en la liberación de rehenes, ha matizado Rubio.
Asimismo, ha reconocido que la segunda fase del plan de Trump será "dura". Ésta contempla el desarme y la desmilitarización del grupo islamista.
Trump afirma que Hamás se enfrentará a una "completa aniquilación" si no cede el poder en Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo en una entrevista para la CNN que si Hamás no cede el poder en Gaza, se enfrentará a una "completa aniquilación", según recoge The Guardian.
En la entrevista, Trump también dijo que espera pronto una respuesta de Hamás, para saber si el grupo está comprometido o no con la paz en la Franja.
