Polonia y la OTAN ponen en "alerta máxima" a sus cazas por un ataque masivo de Rusia contra varias zonas de Ucrania

Polonia y sus aliados de la OTAN han puesto esta noche en estado de "alerta máxima" a sus cazas y a sus sistemas de defensa aérea ante el ataque masivo de Rusia contra Ucrania.



Así, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha puesto en marcha los procedimientos necesarios para garantizar la "seguridad" del espacio aéreo del país.



Además, estas medidas de carácter preventivo, tienen por objeto la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada.

Este es el caso de las zonas de la frontera cercanas a la ciudad ucraniana de Leópolis, una localidad muy próxima a Polonia que ha sido atacada esta noche por Rusia.



El aliado de la OTAN que ha ayudado a Polonia ha sido Países Bajos, quien ha activado sus cazas F-35 para garantizar la seguridad en el cielo polaco, según el Mando Operativo polaco.

Ataque ruso

Rusia ha llevado a cabo durante esta noche un ataque masivo contra Ucrania, al utilizar drones y misiles contra el este y el oeste del país, golpeando con especial dureza a la ciudad suroriental de Zaporiyia y la occidental de Leópolis, donde se han registrado varios incendios.

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fedorov, ha indicado en Telegram que, por lo menos, hay un fallecido y 10 personas heridas por el ataque.

Tres distritos de la ciudad de Zaporiyia han sido afectados por los bombardeos y ocho edificios de varios pisos y varios inmuebles no residenciales han resultado dañados.

Más de 73.000 personas se han quedado sin electricidad y más de 290 sin suministro de gas, ya que el bombardeo ruso también ha afectado a las tuberías gasísticas.

El ataque ha comenzado en el este de Ucrania y a lo largo de la madrugada se ha extendido también por el centro y el oeste de Ucrania.

El mapa de las alertas de la Fuerza Aérea Ucraniana ha incluido, entre otras regiones: Kiev, Sumi, Cherníguiv, Cherkasi, Vinnitsia, Odesa, Járkov, Zhitómir, Mykoláiv, Rivne, Zaporiyia, Jmelnitski y Leópolis.