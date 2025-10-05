Donald Trump afirma que Hamás se enfrentará a una "aniquilación completa" si sigue en el poder en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo en una entrevista para la CNN que si Hamás no cede el poder en Gaza, se enfrentará a una "completa aniquilación".

Mientras continúan los preparativos para las negociaciones entre las partes en El Cairo, el mandatario estadounidense ha reiterado que espera obtener una respuesta "temprana" de Hamás para ver si están realmente comprometidos con la paz.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha recordado que la guerra "aún no ha concluido" y ha pedido a Israel que "detenga los ataques" en la Franja para que los rehenes puedan ser liberados "con seguridad".

