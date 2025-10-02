El Gobierno pide a Israel que "respete la integridad" de los españoles de la Flotilla mientras Bruselas evita pronunciarse

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025. EUROPA PRESS

Yolanda Díaz ha exigido la liberación "inmediata" de los detenidos en aguas internacionales mientras que Ione Belarra llama a manifestarse este jueves. Decenas de miles de personas salen a las calles para denunciar la reacción israelí. En Italia, el sindicato mayoritario ha convocado una huelga general en apoyo a la Flotilla.

Las reacciones a la intercepción de la Flotilla Global Sumud en alta mar a pocos kilómetros de la Franja de Gaza no tardaron en llegar, tanto a escala nacional como internacional.

Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, ha afirmado que la integridad física y derechos de los activistas españoles que viajan en Flotilla deben ser respetados.

Es por ello que anunciaba la creación de una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de estas embarcaciones y de sus tripulantes, algunos de ellos ya en tierra israelí. Exteriores también ha activado a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia.

Albares añade que el ministerio de Exteriores, la embajada española en Israel y consulados de la zona "están movilizados para prestar toda la protección diplomática y consular a nuestros ciudadanos".

Tras conocer que los ocupantes de las embarcaciones humanitarias serían trasladados a Israel para ser detenidos y posteriormente expulsados, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido la liberación "inmediata" de cualquier detenido en la Flotilla.

También ha instado a la UE a "romper relaciones con Israel ya", tras el "ataque" sufrido por los activistas, entre ellos varios españoles.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha escrito en sus redes sociales: "el Estado genocida de Israel vuelve a violar el derecho internacional con el ataque a la Global Sumud Flotilla". "Hay que poner fin a su impunidad. España debe liderar una posición clara ante la comunidad internacional y responder con firmeza", ha añadido.



Sin embargo, los líderes europeos evitaron pronunciarse sobre la actuación de Israel con la Flotilla.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, optaron por no valorar si la reacción del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu estaba siendo proporcionada a la situación.



"Durante el Consejo no he recibido ninguna información, así que no puedo comentar esta pregunta", se escudó Costa tras ser preguntado por un periodista en rueda de prensa. "Lo mismo por mi parte", aseguró Von der Leyen.