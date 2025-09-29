Maduro firma un decreto que le otorga "poderes especiales en seguridad" ante las "amenazas" de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado este lunes un decreto de conmoción externa ante las "amenazas" de EEUU que "se activaría de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión", según la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez.

La funcionaria ha explicado que este decreto "le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad" en caso de que EEUU "se atreviese a agredir" a Venezuela, puesto que cerca de las aguas del país, Trump mantiene un despliegue militar para combatir el narcotráfico, algo que Caracas denuncia como un plan para provocar un "cambio de régimen".

"Lo que hoy hace el Gobierno de los Estados Unidos y el señor de la guerra Marco Rubio contra Venezuela es una amenaza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas", ha detallado Rodríguez.

Según la vicepresidenta, ante el escenario de agresión, Maduro también tendría "facultades especiales" para tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas para garantizar su "pleno funcionamiento".

El jefe de Estado también podría tomar medidas como el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas en resguardo de la "integridad territorial venezolana", tal y como ha subrayado Rodríguez.

En suma, la vicepresidenta ha detallado que el decreto busca proteger "la soberanía, la independencia y los intereses vitales y estratégicos" de Venezuela.

Además, Rodríguez ha advertido que "no se permitirá a nadie dentro o fuera del territorio que promueva, que apoye, que facilite o que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela, puesto que sería juzgado según las leyes de la república y con las plenas garantías de la Constitución".

"Ya basta de los extremistas", ha subrayado la funcionaria, quien explicó que esta medida forma parte de los mecanismos de defensa que han sido estudiados por el Ejecutivo, según EFE.