La Casa Blanca publica la foto de Felipe VI con Donald Trump cuatro días después de su encuentro en Nueva York
Esta es la primera vez que el monarca asiste a una Asamblea General de la ONU en nueve años.
Una imagen para la Historia. La visita del rey Felipe VI en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU por primera vez en nueve años incluyó un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump.
El saludo que se produjo el martes en el hotel Lotte Palace quedó inmortalizado en una instantánea que ha distribuido este sábado la Casa Blanca.
