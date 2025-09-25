Mahmud Abás condena en la ONU el atentado del 7 de octubre: "Hamás no tendrá ningún rol en el gobierno"

El presidente de la ANP, Mahmud Abbás, se dirige por videollamada a la Asamblea General de la ONU Reuters

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, reiteró este jueves, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, su rechazo al atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023, expresó la necesidad del desarme del grupo terrorista y aseguró que no jugará ningún papel en el futuro gobierno.



"A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando tomaron por blanco a los israelíes", aseveró el presidente de la ANP, que participó en la asamblea mediante una videollamada.

El líder palestino aseguró que "Israel comete crímenes de lesa humanidad en Gaza" y consideró que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha “impuesto un asedio sofocante a todo un pueblo”.

Esa situación, en opinión de Abás, “no es meramente una agresión", sino que constituye "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad”.

Por otra parte, denunció que Israel continúa expandiendo ilegalmente sus asentamientos en Cisjordania y afirmó que Palestina rechaza y deplora rotundamente los planes para un "Gran Israel".

"No hay paz sin justicia"

Abás aseguró que “no se puede lograr la paz si no se logra la justicia”, antes de subrayar que “no puede haber justicia si no se libera a Palestina”.

En este sentido, consideró que ha llegado el momento de que la comunidad internacional “haga lo correcto” por el pueblo palestino.

“Por mucho que dure el sufrimiento, no quebrantará nuestra voluntad de vivir y sobrevivir (...) El amanecer de la libertad surgirá y la bandera de Palestina ondeará en nuestros cielos”, aseveró.

Abás también pidió no confundir la solidaridad con la causa palestina con el antisemitismo, reclamó el "fin inmediato de la guerra" en Gaza, así como la entrada de ayuda humanitaria a través de organizaciones de la ONU.

Asimismo, reclamó el cese de lo que catalogó como “terrorismo de los colonos” y del “robo de tierras y propiedades palestinas bajo el lema de la anexión”.

"Los habitantes de la Franja de Gaza deben permanecer en sus tierras y ésta debe ser reconstruida, lo mismo que Cisjordania", añadió.

Dispuesto a trabajar con Trump

Durante su intertención, Abás también dijo que está listo para trabajar con el presidente estadounidense, Donald Trump, Arabia Saudita, Francia y las Naciones Unidas para implementar un plan de paz para Gaza.

Este pasado domingo, Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia reconocieron el Estado de Palestina. Un día después lo hizo Francia, con lo que elevó a 157 el número de países que han adotado esta medida.

Precisamente, los líderes de Reino Unido, Canadá y Australia ratificaron sus denuncias y condenas contra el grupo terrorista Hamás y reclamaron que no tenga ningún papel en el futuro gobierno.

