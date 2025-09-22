Francia reconoce el Estado de Palestina frente a la Asamblea General de la ONU: "El pueblo palestino tiene dignidad"

El presidente galo, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes ante la Asamblea General de la ONU que Francia se suma al reconocimiento del Estado de Palestina.

Macron ha comenzado con este anuncio su discurso en una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)" que se celebra en Nueva York.

"Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad", ha afirmado Macron.



Este reconocimiento, que ya había sido anunciado aunque ahora el presidente francés lo ha oficializado, eleva a 151 los países que reconocen el Estado palestino. Este pasado domingo, también dieron el paso Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia.

Pese a las advertencias del primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, de que la solución de los dos Estados "no se establecerá", la presión internacional continúa elevándose en el momento en el que las tropas del país hebreo avanzan dentro de la ciudad de Gaza.

"Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno", ha recordado Macron.



Asimismo ha subrayado que "este reconocimiento es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel".



El reconocimiento del Estado Palestin por parte de Francia es especialmente importante por varias razones: el país vecino tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.