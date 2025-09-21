Israel confirma que sus tanques están entrando en Ciudad de Gaza y varios ministros piden la anexión de Cisjordania

Apenas una hora después de que Reino Unido, Australia y Canadá confirmasen su reconocimiento del Estado de Palestina, el Ejército israelí ha anunciado este domingo que sus tanques ya están entrando en la Ciudad de Gaza.

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha confirmado a través de un mensaje en X que la 36ª división han comenzado su incursión terrestre en una publicación que incluye imágenes de tanques y soldados israelíes.

"Las fuerzas de la 36ª División han comenzado a ingresar a la ciudad de Gaza como parte de la Operación Gedeón II. En los últimos días, se han atacado docenas de objetivos terroristas en la Franja de Gaza para aislar la zona de combate y permitir que las fuerzas de la división entren en el terreno", reza el comunicado.

#عاجل الفرقة 36 تدخل إلى مدينة غزة



⭕️بدأت قوات الفرقة 36 الدخول إلى مدينة غزة في اطار عملية عربات جدعون 2 وذلك بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة.



⭕️على مدار الايام الأخيرة هاجمت قوات الفرقة عشرات الأهداف الارهابية في قطاع غزة لعزل منطقة القتال وتمكين قوات… pic.twitter.com/FZFhqf7sX9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2025

La operación pretende tomar definitivamente la capital de Gaza, cuya población rondaba el millón de habitantes antes del inicio de la ofensiva de 2023.

El ejército de Israel estima que aún resta medio millón de personas en la zona, aunque la ONU eleva esa cifra.

En los últimos días, los cazas israelíes han bombardeado los barrios orientales de Tel Al Hawa y Sheij Radwan, en una estrategia que se han saldado con 92 muertos y que pretende abrir paso al avance de soldados y blindados.

Reconocimiento

El avance de la ofensiva israelí sobre la capital gazatí coincide con una sucesión de reconocimientos del Estado palestino que eleva a 150 la cifra de países que ya han tomado esa decisión. Entre ellos, España, que aprobó el reconocimiento el 28 de mayo de 2024.

Este domingo, Reino Unido, Australia y Canadá ya han dado el paso, mientras se espera que Portugal haga lo propio en las próximas horas y Francia seguirá el mismo camino este lunes.

La decisión llega a escasos días del debate de la Asamblea General de la ONU, donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu defenderá "la verdad de Israel" y su "visión de una paz verdadera a través de la fuerza", según el propio mandatario.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

En un mensaje al inicio de la reunión del gabinete de su gobierno difundido este domingo, Netanyahu añade que tras participar en la Asamblea, se reunirá con su “amigo” Donald Trump.

Mientras existen cientos de miles de desplazados en la Franja y las autoridades palestinas ya elevan la cifra de muertos por encima de los 65.000, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, reveló un supuesto plan inmobiliario para Gaza el pasado miércoles.

Cuestionado por el futuro de la zona, una vez concluya la ofensiva, el ministro aseguró con rotundidad que ya existen negociaciones con el presidente estadounidense Donald Trump para convertir Gaza en una "bonanza inmobiliaria".

"Gastamos mucho dinero en esta guerra. Deberíamos ver cómo lo recuperamos sobre el terreno. Ya hemos terminado la fase de demolición, la primera fase del plan de renovación urbana. Ahora tenemos que construir”, aseguró.

Reacción israelí

Algunos de los ministros más radicales del Gobierno de Netanyahu han reaccionado al reconocimiento del Estado de Palestina asegurando que Israel debe reclamar la soberanía total de los territorios de Cisjordania.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, difundió un mensaje en su cuenta de X en el que acusa a quienes reconocen a Palestina de "premiar a los asesinos".

"El reconocimiento de Reino Unido, Canadá y Australia de un estado palestino, como premio a los asesinos exige medidas de respuesta inmediatas como la aplicación de la soberanía en Judea y Samaria (Cisjordania) y la destrucción total de la autoridad terrorista palestina", reza la publicación.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se expresó en términos similares y aseguró que la "única respuesta al gesto antiisraelí" de estos países es asumir la soberanía de Cisjordania y "la eliminación definitiva de la idea insensata de un Estado palestino".

"Se acabaron los días en que Reino Unido y otros países determinan nuestro futuro", añade.

Para el ministro de Cultura, Miki Zohar, estos anuncios son una muestra de "antisemitismo y de odio a Israel" y también se sumó a la petición de que Israel se anexione los territorios ocupados de Cisjordania.