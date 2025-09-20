Hamás publica una foto de casi 50 rehenes y advierte de que la ofensiva contra Ciudad de Gaza pone en peligro sus vidas

Imagen de los rehenes difundida por las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás. Redes Sociales

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedín Al-Qasam, han publicado este sábado una imagen en la que presentan a 48 rehenes que aún están supuestamente retenidos en la Franja de Gaza junto al nombre de Ron Arad, un piloto de la Fuerza Aérea israelí capturado en 1986 y del que no hay noticias desde 1988.

A través de un mensaje incluido en la imagen "de despedida", Hamás advierte de que la ofensiva en curso contra Ciudad de Gaza hace peligrar la vida de los rehenes.

"Debido a la negativa de Benjamin Netanyahu y la capitulación del jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, una imagen de despedida mientras empieza la operación militar en la ciudad de Gaza", reza el mensaje.

En la fotografía, el rostro de los rehenes aparece junto al nombre "Ron Arad", en referencia al capitán de la Fuerza Aérea israelí que desapareció en el Líbano en 1986. Arad fue capturado por Hezbolá y desapareció en 1988, sin pruebas concluyentes sobre su muerte.

El órdago de Hamás llega en el marco de la ofensiva iniciada por Israel el 16 de septiembre para ocupar Ciudad de Gaza, la ciudad más poblada del enclave y de la que Tel Aviv estima que más de 250.000 personas han huido en la última semana.

Israel estima que el grupo armado mantiene todavía en su poder a 48 de los 251 rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023, incluidos los 25 a los que ya se da por muertos.

Hamás siempre ha asegurado que estaría dispuesto a liberar a todos los cautivos restantes, siempre que Israel retire sus tropas, autorice la entrada de ayuda humanitaria y ofrezca un alto el fuego.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo en ese sentido nunca llegaron a buen puerto, aunque hasta la fecha ha habido entendimientos que facilitaron el intercambio de prisioneros.

Hamás liberó a 30 rehenes, además del cadáver de otros ocho, durante el alto el fuego acordado en enero y que se extendió hasta el 18 de marzo, cuando Israel relanzó su ofensiva.

Anteriormente, se produjo un intercambio de 105 secuestrados a cambio de cerca de 2.000 palestinos durante la tregua de una semana alcanzada en noviembre de 2024.

Durante la ofensiva, además, las tropas israelíes lograron liberar a otros ocho rehenes y recuperar el cadáver de otros 51.