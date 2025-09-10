Donald Trump reacciona al ataque con drones a Polonia: "¿Qué pasa con Rusia, violando su espacio aéreo? ¡Vamos allá!"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump , hace un gesto en el AmericaFest de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, EE. UU., el 22 de diciembre de 2024.

"¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Vamos allá!", ha sido la escueta reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que Varsovia anunciara la pasada madrugada que había derribado varios drones rusos en una "violación sin precedentes" del espacio aéreo del país y, por tanto, de la OTAN.

El presidente republicano lanza así un mensaje de advertencia -aunque ciertamente difícil de descifrar- a su homólogo ruso, Vladimir Putin, horas antes de reunirse con el presidente polaco, Karol Nawrocki, después de que Varsovia haya invocado el artículo 4 de la OTAN.

Este artículo permite llamar a sus aliados para realizar consultas y abordar de manera conjunta la situación al considerar que su integridad territorial está en peligro.

Trump cuestiona así también la versión del Kremlin, que aunque se ha abstenido de negar la incursión de varios de sus drones en el espacio aéreo de Polonia, sí ha negado "tener intenciones de atacar Polonia".

Sin embargo, el mensaje, que ha sido publicado en sus redes sociales más de 12 horas después del ataque, deja a libre interpretación si el magnate pretende tomar medidas contra el Kremlin o no.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también ha advertido a Putin tras debatir la situación en el Consejo del Atlántico Norte: "Que sepas que estamos listos y vigilantes y que la OTAN defenderá cada centímetro de territorio aliado. [...] Lo que está claro es que la violación de anoche no es un hecho aislado. Deje de violar el espacio aéreo aliado", ha exigido al presidente ruso.

Drones rusos habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia. Por tanto, se trata del mayor choque de Rusia con la OTAN desde el comienzo de la guerra de Ucrania, a pesar de que el Kremlin haya echado balones fuera.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha calificado como una "agresión" sin precedentes esta incursión de al menos 19 drones rusos que violaron su espacio aéreo, dando lugar a una situación que el jefe de Gobierno describió como "la más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".

Aunque ha afirmado que "no hay motivo para afirmar que nos encontramos en estado de guerra", ha calificado los incidentes de "provocación a gran escala".

Desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha propuesto construir un "Muro de Drones" en el flanco este de la UE con el objetivo de frenar a Rusia y consolidar la independencia europea en materia de Defensa.

La agresión

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas anunciaba alrededor de las 7:00 de este miércoles el derribo de "algunos drones" rusos que invadieron su espacio aéreo. Varsovia se ha visto obligada a iniciar "inmediatamente los procedimientos defensivos" y declarar "el nivel máximo de alerta".

Polonia ha desplegado a sus cazas de combate F-16 y ha contado con la ayuda de las defensas aéreas del Mando Aéreo de la OTAN, como cazas F-35 y aviones de reconocimiento AWACS, para derribar los "numerosos" drones rusos, 19 según el primer ministro Donald Tusk.

El mando polaco ha detallado que las áreas amenazadas fueron las provincias orientales de Podlaquia, Mazovia y Lublin e invitó a la población a "quedarse en casa" durante el desarrollo de las operaciones militares.

Esta es la primera vez en la guerra de Ucrania que Varsovia utiliza sus activos en su espacio aéreo, o que cualquier miembro de la Alianza se ve forzado a disparar, alcanzando el punto de mayor tensión entre Occidente y Rusia.