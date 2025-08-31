Parubiy, el paladín del idioma ucraniano cuyo asesinato a 1.200 km del frente sacude Ucrania hasta su última esquina

Andriy Parubiy hubiera sido uno de los grandes paladines ucranianos en los tiempos de Catalina la Grande. Pero le tocó vivir en la época de un Putin que, a pesar de no tener el mismo rango que su 'homóloga' del siglo XVIII, también llevó a cabo varias políticas de rusificación en algunas zonas de Ucrania. Ante estas medidas, Parubiy defendió la lengua ucraniana hasta conseguir su obligatoriedad y oficialidad a nivel estatal en 2019.

Su rol como actor político fue crucial en la protección de la identidad ucraniana frente a las pretensiones expansionistas del presidente ruso, Vladimir Putin.

Una circunstancia que le hizo ganar un gran protagonismo en todo el país, especialmente en la región de Leópolis, una localidad en la que, a sus 54 años de edad, fue acribillado a balazos.

Leópolis es una ciudad situada en el lado occidental del país, a casi 1.200 kilómetros del frente. La 'calma' que le otorga su ubicación, muy alejada de los combates, cayó en saco roto cuando se conoció la noticia del asesinato de Parubiy.

La ola de homenajes y muestras de cariño y respeto se fue extendiendo por todo el territorio. Incluso el presidente ucraniano Volodímir Zelenski le dedicó unas palabras en sus redes sociales y calificó el crimen como un "espantoso asesinato".

La tranquilidad aparente que reina en Leópolis fue una clara aliada para el asesino de Parubiy, debido a que el atacante aprovechó la normalidad de un servicio de reparto de comida a domicilio que, a pesar de la guerra, opera en la ciudad, para disfrazarse de repartidor y abrir fuego.

Carrera política

Enemigo declarado de Moscú, Parubiy saltó a la política ucraniana muy temprano. En 2012 obtuvo representación parlamentaria con el partido nacionalista Svoboda, que fundó junto a su compañero Oleh Tiahnibok.

Al año siguiente, Parubiy fue una de las figuras destacadas de la Revolución del Maidán (2013-2014), provocada por la negativa del entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukovich, a firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea que acabó causando su caída.

Durante estas manifestaciones, Parubiy adquirió protagonismo por gestionar el campamento en la plaza central de Kiev y organizar unidades improvisadas de autodefensa.

Además, fue durante esta revolución cuando el político ucraniano adquirió una posición más prooccidental, al reivindicar el acuerdo y adhesión con la UE.

Tras la destitución de Yanukovich en febrero de 2014, el presidente interino Oleksandr Turchinov nombró a Parubiy jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, donde supervisó la estrategia de defensa de Ucrania en un momento crítico para el país, a raíz de la anexión de Crimea por parte de Rusia y el estallido de la guerra en el Dombás.

Antes de renunciar a este puesto, Parubiy encabezó la revitalización de la Guardia Nacional, una parte de las Fuerzas de Defensa del país que incorporó a voluntarios que desempeñaron un papel fundamental a la hora de repeler el intento de Rusia de 2014 de apoderarse de Mariupol.

Más adelante, entre 2016 y 2019, Parubiy fue presidente del Parlamento de Ucrania. Una etapa en la que aprobó la "Ley Sobre la garantía del uso del ucraniano como lengua estatal", una medida legislativa que reforzaba su lengua materna como único idioma a nivel nacional y que, además, incluía una batería de artículos para proteger el idioma frente a políticas de rusificación.

Intervención Rusa

Zelenski ha afirmado en X que la búsqueda del asesino de Parubiy todavía está activa, por lo que, hasta el momento, todas las opciones están encima de la mesa.

Su compañera Irina Gerashchenko, diputada en el Parlamento, apuntó a una posible intervención rusa. "Creemos que nuestro eterno enemigo terrorista —la Federación Rusa y su quinta columna— podría estar detrás de este brutal crimen. Moscú odiaba profundamente a Parubi como fundador de un Estado ucraniano moderno", detalló Gerashchenko durante este sábado.

El asesinato se produce poco más de un año después de que otra política, Irina Farion, conocida por sus duras críticas al legado ruso en Ucrania, fuera asesinada a tiros en Leópolis. Aunque se detuvo a un sospechoso no se han establecido vínculos confirmados con Rusia.

En julio, varios agentes rusos mataron a tiros a Ivan Voronich, coronel del Servicio de Seguridad de Ucrania, en Kiev. Sergi Sternenko, un conocido bloguero que colabora en el suministro de drones al ejército ucraniano, resultó herido durante un atentado ordenado por Rusia en mayo, según el Servicio de Seguridad de Ucrania.