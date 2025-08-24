Cuando el Tío Sam ya no te quiere: la población inmigrante de Estados Unidos cae por primera vez en más de 50 años

Estados Unidos fue el destino predilecto para millones de personas que, a lo largo de los últimos dos siglos, trataron de llegar al país de las barras y de las estrellas con el fin de buscar un futuro mejor. Sin embargo, la segunda Administración Trump lo ha cambiado todo. Por primera vez en 55 años, la población inmigrante se ha reducido en EEUU.

El sueño americano conquistó a muchos inmigrantes por necesidad, cercanía con el territorio o, simplemente, por querer vivir el 'American way of life'. Así, la cantidad de población extranjera que llegaba a EEUU no ha parado de crecer desde 1970 hasta que, en enero de 2025, Trump llegó a la Casa Blanca.

Durante el primer mes del año se alcanzó la cifra récord de 53,3 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de los meses, la población nacida en el extranjero se redujo. En junio, la cifra de inmigrantes en el país bajó hasta los 51,9 millones, según un informe del Pew Research Center, un 'think tank' ubicado en Washington.

Varios migrantes protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU en El Paso, Texas, durante este verano. Reuters

La cifra abarca tanto a inmigrantes legales como a los indocumentados, y es una de las principales consecuencias de las políticas 'duras' del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración. En sus primeros seis meses de Gobierno, un total de 1,4 millones de inmigrantes abandonaron el país a raíz de las deportaciones o por voluntad propia, algo sin precedentes según la serie histórica.

Estos datos repercuten directamente en la fuerza laboral del país, puesto que, en enero, el 20% de esta recaía directamente sobre los inmigrantes. Pero ahora, con la salida masiva de la población extranjera, el Pew Research Center estima que Estados Unidos ha perdido a más de 750.000 trabajadores.

Una situación que, de mantenerse a lo largo del tiempo, puede tener consecuencias económicas negativas para el país, especialmente a medida que aumentan las jubilaciones, según medios como The New York Times.

Política migratoria

El informe también señala directamente a las más de 180 medidas ejecutivas en materia de inmigración que el presidente Trump aprobó desde su llegada a la Casa Blanca. Según el estudio, este es uno de los motivos principales que explican la caída de la población inmigrante en 2025.

Algunas de las medidas fueron la restricción del acceso de inmigrantes por la frontera sur del país, el endurecimiento de los requisitos de visa para estudiantes y trabajadores y el despliegue de miles de agentes para deportar a la población extranjera que no tenía estatus legal en el país.

El 'think tank' de Washington afirma que, aunque los efectos totales de las políticas migratorias de Trump "todavía están por verse", es innegable que "contribuyen a la disminución de la población inmigrante".

Por su parte, el Gobierno de Donald Trump se jacta de todas estas políticas y tan solo detalla que afectan a los inmigrantes indocumentados, a pesar de que también impacta sobre aquellos que tienen un estatus legal, según el estudio.

Donald Trump en el centro de detención temporal de migrantes "Alligator Alcatraz". Reuters

Así, el Ejecutivo estadounidense ha mencionado a la "inmigración ilegal cero" como uno de los objetivos alcanzados por la Administración Trump durante los primeros 200 días de Gobierno. Esta es una medida que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha calificado como "necesaria para la paz y la prosperidad de los estadounidenses", según una columna que ha firmado en el diario USA Today esta semana.

Noem también ha hablado sobre el impacto de la salida de los migrantes en lo que a fuerza laboral se refiere, aunque lo ha hecho en términos positivos. "Los inmigrantes indocumentados están abandonando la fuerza laboral, ya sea por deportación o por salida voluntaria. A medida que se van, más estadounidenses encuentran empleo estable y remunerado", ha detallado.