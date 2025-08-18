Los líderes europeos debatirán en Washington el futuro del continente: Sánchez de nuevo excluido de la cita clave

El futuro de la seguridad de Europa, y no solo la paz en Ucrania, se debatirá este lunes en Washington. Será en una cumbre entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la que el presidente ucraniano estará arropado por los principales líderes europeos para hacer un frente continental común. Y, de nuevo, no estará Pedro Sánchez.

Al frente de la comitiva estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que recibió este domingo en Bruselas a Zelenski.

A su lado estarán los gobernantes que han tomado la palabra en las últimas semanas: el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

En este caso se sumará también el polémico secretario general de la OTAN, Mark Rutte, muy cuestionado por su rol y proximidad con Trump en la última cumbre de la alianza atlántica.

Todos ellos se reunieron este domingo a través de una cumbre telemática que lideraron Starmer y Macron.

Tras la reunión virtual, el presidente francés y el primer ministro británico elogiaron en un mensaje el deseo de Zelenski de lograr "una paz justa y duradera", según recoge un comunicado de Downing Street.



Starmer y Macron también destacaron el compromiso de Trump para ofrecer "garantías de seguridad a Ucrania", en un contexto en que la coalición de voluntarios o de dispuestos "desempeñará un papel vital a través de la Fuerza Multinacional en Ucrania, entre otras medidas".

Como adelanto a lo que discutirán mañana con Trump, los líderes europeos reafirmaron su "disposición a desplegar una fuerza de garantías, una vez que hayan cesado las hostilidades".

También "a ayudar a proteger los cielos y mares de Ucrania y regenerar las Fuerzas Armadas del país".

Starmer interviene en la reunión virtual de la Coalición de los Dispuestos Reuters

Con más contundencia se expresó Macron, quien dijo no creer que Putin quiera la paz.

"Pienso que quiere la capitulación de Ucrania, eso es lo que ha propuesto", manifestó el mandatario, para quien, como ha indicado en otras ocasiones, solo las autoridades ucranianas pueden hablar de los territorios ucranianos.

Por contra, destacó que Trump sí busca la paz, al igual que lo hacen los europeos, siempre que esta sea justa con Ucrania y duradera.



Y aseveró: "Todos lo que estarán mañana en Washington están del lado de la paz, pero de una paz robusta".

Una ausencia habitual

La ausencia de Sánchez se ha convertido en la tónica habitual, conforme se han incrementado los contactos para allanar el camino hacia la paz.

Inicialmente, España no fue incluida en una primera reunión que sostuvieron el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el canciller británico David Lammy. En esa ocasión participaron representantes de Francia, Italia, Alemania, Polonia y Finlandia.

Posteriormente, los presidentes o jefes de Gobierno de esos países firmaron varios documentos mostrando la posición común europea y, de nuevo, Sánchez no fue signatario.

La situación se ha repetido en varias ocasiones y tiene como punto de partida una serie de desencuentros con Estados Unidos y los demás aliados occidentales a raíz del malestar provocado en la OTAN por la oposición de Sánchez a incrementar el gasto en defensa hasta el 5 %.

Macron, Starmer y Merz lideran una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios

Tras las desavenencias hechas públicas en la última cumbre de la OTAN, el presidente del Gobierno ha sostenido varios enfrentamientos dialécticos con la Casa Blanca que han enfriado las relaciones con Washington.

También se han señalado las discrepancias por los numerosos contratos adjudicados por el Gobierno a la tecnológica china Huawei para servicios como el de la custodia de escuchas policiales..

Esos convenios llevaron a EEUU a afirmar que "España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos".