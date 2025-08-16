Putin eufórico tras la cumbre: Trump asume su exigencia de quedarse el Dombás a cambio de un acuerdo de paz

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha exigido a Trump durante su reunión en Alaska que Ucrania ceda la región oriental del Dombás, conformado por Donetsk y Lugansk, como condición para conseguir un acuerdo de paz, según han confirmado numerosas fuentes.

Posteriormente, Trump ha transmitido ese mensaje al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien se reunirá el lunes, y a los líderes europeos en una llamada, aunque por ahora no ha habido ninguna respuesta oficial por parte de Kiev a la petición de Putin.

