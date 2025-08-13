El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó este miércoles un mensaje indirecto a EE. UU. antes de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder ruso, Vladímir Putin, en el que instó a tener en cuenta la experiencia de Kiev y sus socios europeos para no caer en el engaño de parte de Rusia.

"La experiencia de Ucrania y de nuestros socios ha de usarse para impedir el engaño por parte de Rusia. Ahora mismo no hay ninguna señal de que los rusos se estén preparando para poner fin a la guerra", aseguró en X.

"Las hostilidades continúan. Están preparando operaciones ofensivas", continuó el mensaje, publicado poco antes de que, según está previsto, Zelenski llegue a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, y participar en los contactos virtuales con líderes europeos y de la OTAN, así como con Trump, organizados por el jefe de Gobierno alemán.