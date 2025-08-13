-
Zelenski: hay que usar la experiencia de Ucrania para no caer en engaño por parte de Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó este miércoles un mensaje indirecto a EE. UU. antes de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder ruso, Vladímir Putin, en el que instó a tener en cuenta la experiencia de Kiev y sus socios europeos para no caer en el engaño de parte de Rusia.
"La experiencia de Ucrania y de nuestros socios ha de usarse para impedir el engaño por parte de Rusia. Ahora mismo no hay ninguna señal de que los rusos se estén preparando para poner fin a la guerra", aseguró en X.
"Las hostilidades continúan. Están preparando operaciones ofensivas", continuó el mensaje, publicado poco antes de que, según está previsto, Zelenski llegue a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, y participar en los contactos virtuales con líderes europeos y de la OTAN, así como con Trump, organizados por el jefe de Gobierno alemán.
El Gobierno anuncia que Sánchez participará en la reunión virtual sobre Ucrania, pero no estará en la que intervenga Trump
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la reunión virtual de líderes europeos programada para esta tarde, en la que también estará presente Volodímir Zelenski, pero no estará presente en la que intervenga el mandatario estadounidense, Donald Trump, según informó Moncloa.
La reunión es un paso previo al encuentro que sostendrán Trump y Putin el próximo viernes en Alaska para abordar una salida negociada a la guerra de Ucrania.
Fuentes del Gobierno explicaron que España otorga máxima prioridad a la unidad europea "en momentos tan críticos como el actual".
España no estuvo representada en la reunión que mantuvieron este sábado el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el responsable de Exteriores británico David Lammy, en la que sí participaron representantes de Francia, Alemania Italia, Polonia y Francia.
Sánchez tampoco fue firmante del comunicado publicado un día después por varios líderes de la Unión Europea, así como por el Reino Unido.
La Casa Blanca rebaja la cumbre de Alaska a un "ejercicio de escucha" de Trump a Putin y se abre a otra cita en Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador ruso, Vladímir Putin, se verán este viernes en una base militar en Anchorage, en el estado vecino de Alaska, en la que será la primera reunión bilateral desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.
La Casa Blanca no quiere grandes expectativas. Insiste en que no habrá grandes pactos ni anuncios de alto el fuego. Sólo será una toma de contacto para “medir” al líder ruso y calibrar su disposición a poner fin a la guerra en Ucrania.
La secretaria de prensa de Donald Trump, Karoline Leavitt, habló ayer de “un ejercicio de escucha” y de un paso previo a una posible cita tripartita con el presidente Volodímir Zelenski.
Los líderes europeos sin contar con Sánchez buscan convencer a Trump 'in extremis' de que no ceda ante Putin sobre Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, será este miércoles el anfitrión de una cumbre virtual a once que puede ser decisiva para el futuro de Ucrania.
Entre esos once participantes no estará Pedro Sánchez, que en la última semana ha expresado su punto de vista sobre la cuestión en dos tuits.
Zelenski viajará hoy a Berlín para participar en ronda de contactos iniciada por Merz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará este miércoles a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, y participar en los contactos virtuales con líderes europeos y de la OTAN, así como con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tendrán lugar de cara a la reunión que este último mantendrá en Alaska con el líder ruso, Vladímir Putin.
Un portavoz de Zelenski, Serguí Nikiforov, anunció el viaje a la agencia Ukrinform y precisó que el presidente ucraniano y el canciller alemán comparecerán ante la prensa a lo largo de la tarde.
Merz ha convocado la ronda de contactos virtuales con líderes de países e instituciones europeas, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con Trump y con su vicepresidente JD Vance en un intento de influir a estos últimos para que tengan más en cuenta la perspectiva ucraniana y europea de cara al próximo encuentro con Putin.
