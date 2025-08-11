Israel mata a siete personas, la mayoría niños, tras un nuevo ataque en Ciudad de Gaza

Siete personas murieron y otras 41 resultaron heridas, en su mayoría niños, tras un ataque israelí en la zona de Al Zeitoun, al este de la Ciudad de Gaza, según ha informado este lunes la Media Luna Roja Palestina.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Al-Quds, que ha asegurado que sus ambulancias continúan trasladando a los heridos mientras persisten los bombardeos.

La Media Luna Roja Palestina ha denunciado, además, el aumento constante de víctimas y las dificultades para trabajar ante la grave escasez de recursos médicos y personal sanitario en Gaza, donde los ataques se han recrudecido desde que Israel anunció la decisión de ocuparla y vaciarla.

El pasado viernes, el gabinete de seguridad israelí — encargado de decidir sobre la ofensiva en el enclave palestino— aprobó la ocupación de la Ciudad de Gaza propuesta por el primer ministro Benjamin Netanyahu, donde residen entre 800.000 y un millón de palestinos, según EFE.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja han muerto más de 61.430 personas y más de 153.213 han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad del enclave controlado por Hamás, que informa a diario de nuevos fallecidos producto de bombardeos, hambruna y muertes cerca de los puntos de ayuda humanitaria.