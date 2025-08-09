Zelenski pide ayuda a líderes europeos para no ceder territorio a Putin como pretende Trump

La voluntad de Donald Trump de negociar directamente con Vladimir Putin el futuro de Ucrania sin contar con el país invadido ha generado una respuesta inmediata. El presidente Volodímir Zelenski se ha lanzado a una ronda de contactos con los principales líderes europeos para solicitar su respaldo y evitar que Kiev deba hacer cesiones territoriales a Moscú para frenar la guerra.

Entre los líderes con los que ha dialogado se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le ha expresado su apoyo para conseguir una "paz justa y duradera que respete la independencia y soberanía" ucranianas y que cuente con este país.

"Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos", ha señalado Sánchez en un mensaje publicado en inglés en la red social X tras la llamada.

En un tono similar se ha expresado el presidente francés, Emmanuel Macron. En la misma red social ha asegurado que "el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos que luchan por su libertad y su seguridad desde hace casi tres años".

"Los europeos, también obligatoriamente, son parte de la solución porque de ello depende su seguridad", subrayó.

Tras las primeras llamadas, el presidente ucraniano aseveró que está "coordinando una postura común europea", tras conocerse la voluntad de Trump de reunirse en Alaska con el líder ruso el próximo 15 de agosto.

Sobre la mesa, no solo está la posibilidad de alcanzar una tregua, sino la intención, respaldada por Trump, de que Ucrania haga cesiones territoriales a Rusia.

"Estamos dispuestos a movernos de la forma más rápida y constructiva posible hacia una paz justa", ha agregado Zelenski en X, sobre una conversación en la que también ha abordado el camino de Kiev.



En su ciclo de llamadas, también ha dialogado con el primer ministro británico, Keir Starmer. Pese a que el 'premier' no se ha pronunciado al respecto, el líder ucraniano destacó que ambos tienen "la misma visión de la necesidad de una paz duradera y del peligro del plan ruso de reducirlo todo a un debate sobre lo imposible".

Tras la llamada, un portavoz de Downing Street explicó que el responsable de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tiene previsto reunirse este mismo sábado en Gran Bretaña con socios ucranianos y europeos para discutir los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz.

Según la BBC, esta reunión se ha convocado a petición de Estados Unidos.

Llamadas al resto de Europa

Zelenski también dialogó a lo largo con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.Tras su conversación, señaló que ambos coinciden en que, hasta ahora, no ha habido cambios en el comportamiento de Rusia, pese a que este viernes expirase el ultimátum de Trump a Moscú para dar un paso hacia el fin del conflicto.

"Los rusos aún se niegan a detener las masacres, siguen invirtiendo en la guerra y siguen impulsando la idea de 'intercambiar' territorio ucraniano por territorio ucraniano, con consecuencias que solo garantizan una posición más favorable para Rusia para reanudar la guerra", afirmó.



Durante su abultada ronda de contactos, también se comunicó con el primer ministro estonio, Kristen Michal; el primer ministro checo, Petr Fiala; el presidente letón, Edgars Rinkevics, así como el jefe del Gobierno polaco, Donald Tusk.

Un día antes lo hizo con el canciller alemán Friedrich Merz y con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.