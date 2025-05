Albares planteará al Grupo de Madrid la posibilidad de sancionar a Israel su ofensiva contra la Franja de Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha manifestado que este domingo propondrá al Grupo de Madrid la posibilidad de sancionar a Israel por su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

La medida la pondrá sobre la mesa en la reunión a la que acudirán representantes de 20 países europeos y árabes y varias organizaciones internacionales que promueven la solución de dos Estados -Israel y Palestina- como vía para intentar poner fin a la guerra en Gaza.

"Debemos considerar muy claramente, y hoy lo diré en la mesa aquí en Madrid, la posibilidad de imponer sanciones. Debemos hacer todo, debemos considerar todo lo posible para detener esta guerra. Es insoportable, es verdaderamente inhumano, y no podemos seguir así", ha indicado en una entrevista con France Info.

Albares entiende que es necesario considerar todas las opciones factibles para terminar con una situación "insoportable" en el enclave palestino.

El representante diplomático español ha adelantado el tema principal en torno al que girarán las conversaciones que se mantendrán en el Palacio de Santa Cruz: los esfuerzos de cara a la coexistencia de un Estado israelí y otro palestino en convivencia como "verdadera solución política" para el conflicto en Oriente Próximo.

"Es lo que conllevará justicia para el pueblo palestino, es lo que garantizará la seguridad del pueblo israelí, esto es lo que traerá estabilidad y paz a todo Oriente Próximo", ha explicado Albares a la emisora francesa.

Ha abordado también varias iniciativas para cumplir el primer objetivo marcado de cara a esa solución, el fin inmediato de la guerra de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria al enclave sin restricciones.

"Israel no puede decidir quién come y quién no", ha declarado Albares sobre las restricciones israelíes, objeto de una próxima iniciativa conjunta entre España y el Gobierno palestino ante la Asamblea General de la ONU para que Israel levante el bloqueo en Gaza.

Albares ha defendido esta propuesta "para que todos los estados del planeta, todos los estados de Naciones Unidas puedan alzar la voz junto a los palestinos para romper este bloqueo" en una decisión adoptada como una cuestión de principios porque "la dignidad de Europa también está en juego en Gaza".

