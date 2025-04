Le Pen se declara víctima de una "caza de brujas": "Los jueces no tiene que elegir a los candidatos de las elecciones"

Marine Le Pen reaparece después de que la justicia francesa la condenara por corrupción en una descafeinada concentración convocada por su partido como rechazo a la sentencia, que aún no es firme, en la que ha denunciado ser víctima de "una caza de brujas".

“Es una decisión política que viola el Estado de derecho y de la democracia", ha declarado Le Pen refiriéndose a la sentencia, que aún no es firme. “No me rendiré”, ha añadido en declaraciones al comienzo de la manifestación en la plaza Vauban, cerca de Los Inválidos.

La diputada ha denunciado estar sufriendo un “juego perverso" de “persecución” por parte de la oposición. “La criminalización de los adversarios, la voluntad de arruinar a los partidos de oposición con un único objetivo: conservar el poder mientras conduce al país al caos", ha señalado ante los manifestantes.

Stephanie Le Cocq Reuters Le Pen aún no ha muerto: sus rivales políticos le 'disculpan' la corrupción y un tribunal puede absolverla antes de elecciones

Jordan Bardella, eurodiputado y presidente de RN, ha señalado que su partido “nunca cuestionará la separación de poderes ni la independencia de la justicia". Sin embargo, ha calificado la sentencia como “un ataque directo a la democracia”.

Según el recuento Reagrupación Nacional (RN), partido político de extrema derecha y organizador de la protesta -que se ha convertido en un mitin-, solamente han acudido 10.000 y 15.000 simpatizantes de Le Pen.

París es escenario de protestas políticas este domingo; los partidarios de Macron se reúnen en el Congreso de Saint-Denis y una parte de la izquierda se reúne para una contramanifestación en la plaza de la República.

La condena a Le Pen y sus reacciones

Horas antes del inicio de la protesta, la líder de la extrema derecha ha declarado que recurriría la sentencia que la condena a cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata y cuatro años de prisión, dos de ellos bajo vigilancia, a través de vías "democráticas" y "pacíficas".

Ha invocado la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de Martin Luther King Jr: “Nuestra línea de conducta nunca será la de la brutalidad, sino la pacífica del pastor Luther King, por los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses que fueron oprimidos y privados de sus derechos en aquel entonces”.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.