Starmer anuncia que el Reino Unido y Francia prepararán un plan de alto el fuego para Kiev que presentarán a Trump

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este domingo que Reino Unido y Francia prepararán un plan de alto el fuego para Ucrania que será abordado posteriormente con Estados Unidos.



En una entrevista con la BBC, Starmer ha reclamado que una "coalición" de países europeos "voluntarios" sirva como garantía de seguridad para cualquier acuerdo que detenga la guerra entre Kiev y Moscú, aunque asegura que en cualquier caso Estados Unidos también debería participar en su protección en el futuro.

Aunque ha reconocido que el encontronazo del viernes en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, le hizo sentir "muy incómodo", ha admitido que se "fía" de Trump y de sus intenciones para alcanzar una paz duradera.

Si bien Starmer y el presidente francés, Emmanuel Macron, están liderando la iniciativa, el premier británico también ha deslizado que "uno o dos" países europeos se unirían para trabajar para que se detengan los combates en suelo ucraniano, y posteriormente se presentaría el plan ante Washington.

Starmer ha insistido en el argumento que tanto él como Macron discutieron con Trump en sus recientes visitas a Washington: la necesidad de que Estados Unidos ofrezca su protección en caso de que se acuerde un alto el fuego.

"Tengo claro que si tiene que haber un acuerdo y si se alcanza un alto el fuego, este habrá de ser defendido, porque el peor escenario sería que se alcance una tregua y que Putin lo aproveche para volver a atacar. No me fío de él. Ya ha ocurrido en el pasado y es un riesgo, por eso el objetivo final es que haya un acuerdo duradero y no una pausa temporal", ha sostenido.

En la entrevista, Starmer explica los tres puntos clave de su visión para alcanzar la paz en Ucrania: garantizar que Kiev tiene "fuerza para seguir peleando y una posición negociadora ventajosa", ofrecer "garantías de seguridad" desde Europa y, posteriormente, gozar de una "barrera de protección estadounidense".

Respecto al encontronazo entre Trump y Zelenski, Starmer ha asegurado que el presidente ucraniano "no hizo nada malo" durante su reunión con la administración estadounidense.

El apoyo a Zelenski trasciende al partido laborista. El líder de la oposición, Kemi Badenoch, ha afirmado que en lo concerniente al apoyo a Ucrania, no hay diferencias entre los laboristas y los conservadores británicos.

Badenoch también se ha pronunciado sobre el tenso encuentro entre Trump, JD Vance y Zelenski del pasado viernes asegurando que "no podía creer" que le hubiesen "humillado así frente a las cámaras".

"No creo que se deban mantener ese tipo de conversaciones tan complejas frente a las cámaras. Le humillaron y debemos recordar que el presidente Zelenski es un héroe que representa la resiliencia del pueblo ucraniano. Debemos dejar las diferencias que podamos tener a un lado, sobre todo ante los ojos de la gente, porque la única persona que desearía esta situación es Vladimir Putin", ha asegurado.

Para él, la clave es negociar un plan de "paz", no de "rendición", porque hay que garantizar que Ucrania tiene "autonomía" y "soberanía".

Von der Leyen promete más gasto militar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado a través de su cuenta de X que la Unión Europea aumentará su gasto en defensa porque "la debilidad genera más guerra".

“El camino hacia la paz es la fuerza. La debilidad genera más guerra. Apoyaremos a Ucrania mientras emprendemos un aumento en la defensa europea”, reza el mensaje.

Von der Leyen participará este domingo en la cumbre con líderes europeos organizada por el Reino Unido y se espera otra reunión durante la semana en Bruselas donde se abordará el plan europeo para Ucrania y las fórmulas para aumentar el gasto en defensa.

"Nuestra lucha"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha cerrado filas con Zelenski al asegurar que la "lucha de los ucranianos" es también la de Europa.

"La lucha por la libertad de Ucrania también es nuestra lucha. Es crucial asegurar que Ucrania sea fuerte y esté en seguridad de forma que podamos lograr lo que todos queremos: una paz duradera y sostenible", afirma en su comunicado.

Para Frederiksen, Europa debe estar "unida y proveer más apoyo militar", pero también garantizar que existen las garantías de seguridad para que la guerra no vuelva ni a Ucrania ni a "ningún otro país".

Cabe recordar que una de las proclamas que causaron más revuelo tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca fue su intención de comprar Groenlandia para extraer sus recursos naturales.

Un paraguas nuclear para Europa

La necesidad de una mayor autonomía europea dado el giro en las relaciones entre EE.UU y Europa ha empujado a Francia y Reino Unido a abrirse a impulsar un proyecto de defensa común que daría a Alemania acceso a su arsenal nuclear.

El que presumiblemente será el nuevo canciller alemán tras su victoria electoral del pasado domingo, Friedrich Merz, incluyó entre sus promesas de campaña la negociación para que Londres, Berlín y París formen un triángulo de seguridad nuclear para dejar de depender de Estados Unidos.

Macron tendió este sábado la mano a Merz al asegurar que está "dispuesto" a comenzar las conversaciones para explorar el potencial uso compartido de la fuerza nuclear francesa, algo que considera "esencial" si se quiere tener "autonomía" y capacidad de disuasión ante la "amenaza" rusa.

"Estoy dispuesto a empezar las conversaciones sobre la disuasión nuclear europea. Si Europa quiere avanzar hacia una mayor autonomía, sus líderes han de discutir sobre ello. Siempre ha habido una dimensión europea en los intereses existenciales franceses en relación a su doctrina nuclear", aseguró Macron en una entrevista con la televisión portuguesa RTP.

Francia es la única potencia nuclear en la Unión Europa, con capacidad para disparar sus 290 cabezas nucleares —según datos del instituto sueco SIPRI— tanto por aire como por mar. Por su parte, Reino Unido posee 225 cabezas nucleares, aunque estas dependen exclusivamente de sus submarinos.

En la actualidad, hay misiles nucleares estadounidenses almacenados en Alemania, algo que también sucede en otros países de la OTAN como Bélgica, Italia, Turquía o Países Bajos.

La propuesta de Macron, por tanto, pretende dotar a la UE de un mecanismo de defensa nuclear propio e independiente de Washington.