La UE se divide en su apoyo a Zelenski contra Trump mientras la OTAN le pide que "restaure su relación" con EEUU

Aunque la mayoría de países occidentales han apoyado la posición de Volodímir Zelenski en la discusión con Donald Trump en el Despacho Oval, también hay naciones que se han apartado de la posición dominante y consideran que el líder ucraniano debe plegarse a las peticiones de EEUU. Es el caso de Eslovaquia, Polonia e incluso la propia OTAN.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó este sábado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a "encontrar una forma para recomponer su relación" con el líder estadounidense, Donald Trump, y le pidió que "respete todo lo que ha hecho" éste por Ucrania.

En una entrevista con la BBC, Rutte calificó de "muy desafortunada" la tormentosa reunión entre Zelenski y Trump el viernes en la Casa Blanca.

"He hablado por teléfono dos veces con Zelenski y le he dicho que tenemos que seguir juntos para alcanzar una paz duradera (...). Le he dicho que tenemos que respetar lo que Trump ha hecho hasta ahora por Ucrania", dijo.

Se refirió específicamente a los lanzamisiles portátiles Javelin, que Trump facilitó en 2019 a Kíev, "sin los cuales "Ucrania no habría tenido ni una oportunidad" en el momento de la invasión rusa, en 2022. "Hay que darle (a Trump) crédito por eso y por todo lo que todavía está haciendo", expresó.

Rutte trasladó igualmente a Zelenski que "debe encontrar una forma de recomponer su relación con Trump" y elogió al estadounidense por "romper el bloqueo" en la guerra al tomar la iniciativa de hablar con Rusia.

El exprimer ministro holandés se mostró convencido de que el presidente estadounidense está "comprometido" con la OTAN y con conseguir una paz justa y duradera en Ucrania.

Para Rutte, un acuerdo no debería ser una reedición de los pactos de Minsk de 2014 , tras la ofensiva de milicias separatistas apoyadas por tropas rusas en el Donbás, este de Ucrania.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.