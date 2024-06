M. L. Tupy: "Si Cataluña se independiza, España perderá votos socialistas e irá mucho mejor"

Cuando Marian L. Tupy (Checoeslovaquia, 1976) tenía 13 años, participó en las protestas contra el régimen socialista. Los checoeslovacos abarrotaron las calles. Amenazaron con el colapso de la economía y las autoridades accedieron a escuchar las demandas de su pueblo: pobre, reprimido y al fin levantado. Los checoeslovacos creyeron con un optimismo olvidado que las cosas irían mejor en adelante. Recuperarían la democracia para su país, después de décadas sometidos a los nazis y los bolcheviques, y la libertad los acercaría a los niveles de vida de Europa Occidental.

Tupy recuerda bien los años del colapso soviético. Tan pronto como fue posible, su familia dejó la gris Checoeslovaquia en un pequeño Skoda. Atravesó las fronteras del Telón de Acero. Descubrió el color en Austria. La experiencia socialista y la liberación familiar son inseparables de sus convicciones liberales. Con el tiempo, Tupy se mudó a los Estados Unidos y escribió algún ensayo como Superabundancia, publicado en español por Deusto. Ahora trabaja como investigador para el Instituto Cato, uno de los grandes laboratorios de ideas libertarias, y alimenta el portal Human Progress con una vocación: divulgar los males del socialismo y que la libertad, en todas sus expresiones, es la única promotora de la dignidad y el progreso en el mundo.

Marian L. Tupy, en la azotea de la Fundación Rafael del Pino. David Morales El Español

¿Cómo explica a un americano que nació en un Estado que ya no existe?

Para empezar, tengo que explicarles que Eslovaquia no es Eslovenia. Sólo eso ya se les hace cuesta arriba. [Ríe] Cada vez que digo que soy de Eslovaquia, asumen que soy de Yugoslavia. El conocimiento de geografía del americano medio es pésimo. Ese sistema educativo es el resultado, por cierto, del monopolio de la educación y los sindicatos de profesores. Los niños abandonan la escuela sin saber nada. A duras penas leen y escriben, y viene siendo así desde hace décadas. Ahora ha comenzado a cambiar la cosa como consecuencia de la pandemia. Muchos padres se han dado cuenta, por primera vez, del sinsentido del sistema educativo.

¿Por qué lo dice?

Porque hay un incremento de niños que estudian en sus casas y de la educación privada. Pero, a lo que usted iba, una vez comprenden que no soy de Yugoslavia, llega el turno de explicar que una vez existió Checoeslovaquia, y que ahora los checos y los eslovacos viven separados. A los checos les ha ido muy bien de esta manera. A los eslovacos les salió peor. Y creo que pasaría lo mismo si Cataluña se separa de España.

¿Cómo?

Cataluña se empobrecería con sus políticas y a España le iría mucho mejor. No soy partidario de la independencia de Cataluña, pero podría llevarse a cabo pacíficamente. En última instancia, Cataluña sufriría. España, en cambio, se beneficiaría de perder la influencia de tantos votantes socialistas. En Reino Unido ocurre algo parecido. Escocia quiere la independencia, pero es profundamente socialista. Si se separa del Reino Unido, será más pobre y Reino Unido tendrá menos votantes de izquierdas. Entiendo que los españoles más emocionales quieren mantener el país unido. Todo lo que digo es que no tiene por qué ser un desastre. En el caso checoeslovaco, no lo fue. Los checos aprovecharon para avanzar en sus reformas económicas. Los eslovacos se estancaron en el socialismo, y ahora son mucho más pobres que los checos.

"Me perturba que no haya un acuerdo de libre comercio entre EEUU y la UE. Es una estupidez geopolítica"

Y tienen en el poder a hombres como Robert Fico.

Fico era miembro del Partido Comunista. Se convirtió en socialdemócrata. Ahora es un nacionalsocialista. O quizá deba decir un socialnacionalista. Fico es el autor de esta tensión y esta polarización en Eslovaquia. Él es el responsable. Al final sucedió que un pistolero que le odiaba se tomó la justicia por su cuenta. Pero pudo suceder al revés. Fico no es un ideólogo. No tiene ningún plan de país. Fico no es más que un hombre que trata de mantenerse fuera de la cárcel por su corrupción, y para eso necesita el poder.

Eslovaquia arrastró los males soviéticos tras el colapso: oligarcas, corrupción, violencia…

Las mafias fueron un problema muy grave en los noventa. Ahora, Eslovaquia es un Estado mafioso, un país rehén de la mafia. Y, por cierto, la Unión Europea no dice nada, ¿verdad? A la Unión Europea no le importa siempre que pase por el aro de lo que la Unión Europea quiere que haga. Mire, Fico inició una campaña contraria a la ayuda de Ucrania. No quería darles nada. Pero, tan pronto como volvió al poder, entregó a Ucrania todo lo que la Unión Europea le pidió. ¿Por qué? Porque Ucrania no puede importarle menos. Sólo quiere ganar las elecciones y no tener problemas con Bruselas. Quiere que le dejen tranquilo. A diferencia de Orbán, que tiene una visión iliberal de la democracia, sólo desea el poder, como Pedro Sánchez.

¿Le sorprende que la Unión Europea haga la vista gorda?

No, en absoluto. Para la Unión Europea, la unidad es lo más importante. El Brexit fue un shock. Demostró que es posible salir de la Unión. No quieren que se repita. Por eso dejaron a los polacos en paz con sus políticas contra los gays. Por eso dejan a los húngaros en paz cuando se trata de X, Y o Z. Por eso dejan a Eslovaquia en paz incluso cuando es un Estado mafioso, como Malta. Lo más importante de la Unión Europea es que no se le vayan los países. Los primeros ministros lo saben. Saben que pueden salirse con la suya hagan lo que hagan. Si te importa más la unidad de la Unión Europea que sus valores, te expones a que exploten esta debilidad.

Marian L. Tupy, durante la entrevista. David Morales El Español

Desde dentro y desde fuera.

Claro, así lo veo. No soy un devoto de la Unión Europea. Prefiero la Comunidad Económica Europea [su antecesora]. Soy partidario de eliminar las fronteras y las regulaciones, pero la Unión Europea ya no trae beneficios netos a varios países. Quizá llegue un momento en que también sea así para España. La Unión Europea solía ser un espacio liberal de cooperación económica. Ahora es prácticamente un Súperestado donde todo está regulado. Es irritante. Las regulaciones pueden ser buenas para España, pero no para Bulgaria o Rumanía. Es absurdo tratar de regular una economía y un continente tan diverso. En los Estados Unidos, la diferencia entre el Estado más rico y el más pobre es de 2 a 1. En Europa, de 10 a 1. Y aun así quieren las mismas regulaciones para todos.

Ahora es la derecha europea la que está remando a favor del proteccionismo, que es justo lo contrario a lo que usted propone.

Mire, yo no quiero castigar a los agricultores con unas regulaciones excesivas, pero tampoco quiero mantenerlos con subsidios y protección arancelaria. Quizá Europa no deba producir tanta comida como hace. Quizá esos agricultores deban buscarse un trabajo en el sector industrial o en el sector servicios. No tienes derecho a ser agricultor sólo porque tu padre y tu abuelo lo fueron. No tienes derecho a que los contribuyentes paguen por que disfrutes de tu trabajo. Quizá debas buscarte otra cosa. Si el mercado marca que el producto europeo es demasiado caro, deberían tomar nota. Esto lo dije hace poco en Estados Unidos, en la American Association of Almond Growers. ¿Cómo se llama este fruto seco en castellano?

Almendra.

Se quejaban de que, oh, Dios, los precios están colapsando. Son tan eficientes y producen tanto que el precio está por los suelos. Les dije que si están produciendo demasiado, significa que demasiados de ellos están siendo muy eficientes. Quizá deban plantar algo más. Y, fíjese, seguro que siempre habrá lugar para los tomates españoles e italianos. Pero será para clientes más selectos. La mayoría quiere ahorrar en la cesta. Es absurdo que se quite dinero de los contribuyentes para subsidiar a los agricultores para que los contribuyentes puedan comprar los productos a un precio más asequible. No creo que haya que proteger ningún sector. Lo que me perturba es que todavía no haya un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Es una estupidez en términos económicos y geopolíticos. Debemos unir las democracias en un amplio bloque de libertad comercial.

"Milei está eligiendo demasiadas luchas, y lo primero que tiene que hacer es arreglar Argentina"

¿No haría excepción con ningún sector?

Sería un error. No me gusta la planificación central. No tengo ni idea de qué sectores nos traerán beneficios y cuáles no. Todo lo que digo es que las democracias podrían asociarse mucho más. Algunos mercados saldrán ganando. Otros saldrán perdiendo. Los americanos estarán encantados de comprar whisky escocés y queso francés sin aranceles, y los europeos tienen muchos productos americanos que comprar. El comercio y la competencia siempre son buenas.

¿Habría grandes diferencias entre Biden y Trump, en este sentido?

En ciertos asuntos, nadie sabe cómo se comportará Trump. Nadie. Es impredecible. Piense en Ucrania. Podría entregarla a los rusos o podría amenazar a los rusos con una bomba nuclear si no salen de allí. Pero, en asuntos económicos, los dos son proteccionistas. Ningún partido representa el libre mercado en Estados Unidos. Quien mejor representa esta idea en el mundo es Javier Milei en Argentina. Pero, claro, tiene que tener éxito para predicar con el ejemplo. Y todavía no lo ha conseguido. Tiene un plan, pero tiene que demostrar que funciona para que otros aprendan de su modelo. En el resto del mundo, la libertad económica está en decadencia. Es evidente.

Pero, como liberal, ¿qué opina de las alianzas de Milei con trumpistas y lepenistas?

Mire, hace unas semanas, Milei asistió a una conferencia conservadora muy importante en Washington. Muchos republicanos fueron para escuchar a Trump y otros pregonar que hay que subir los aranceles a los productos chinos y cosas por el estilo. Milei, en cambio, dio una conferencia sobre libertad económica. ¡Era justo lo contrario de lo que defendía Trump! Ofreció al público lo contrario de lo que esperaba. Había muchas caras aburridas. ¿Qué más puedo decirle? Las amistades no comprometen sus puntos de vista.

Marian L. Tupy, durante la entrevista. David Morales El Español

Pero el pegamento que los une es el odio a la izquierda.

Sí, exacto. Lo que más odia Milei en el mundo es el socialismo. No le importan un carajo Vox, Le Pen y Trump. Lo que quiere es fortalecer una alianza antisocialista porque odia a la izquierda. Quizá le convenga ser más cauto, y no ir a España a meterse con el presidente del Gobierno. Milei está eligiendo demasiadas luchas, y lo primero que tiene que hacer es arreglar Argentina. ¿Por qué Margaret Thatcher se convirtió en una heroína para los liberales? ¿Por qué se forró después dando conferencias? Porque consiguió lo que se propuso. Los resultados avalaron sus opiniones. Y esto es exactamente lo que Milei tiene que hacer antes de que lo tomen en serio.

¿Ya sabe a quién votará en noviembre?

Yo no voto. Me niego. ¿A quién voy a votar? No tengo opción. Sólo hay dos partidos y ninguno de convence. Y no pasa nada. Es horrible que el sistema te señale por elegir la opción de no ejercer el derecho al voto. El 40% de los americanos no vota. Pero, igual que le digo esto, le digo algo más. Yo vivo en Washington D.C., donde siempre ganan los demócratas. Si viviese en Virginia, donde está más reñido, quizá votaría. Pero no sabría a quién.

¿Sólo piensa en términos económicos? ¿No le perturba la victoria de uno u otro para Ucrania, por ejemplo?

Vale, es un buen argumento. Se lo compro. Deseo lo mejor para Ucrania. Pero es justo decir que también Biden ha titubeado. No al nivel del Partido Republicano, que dejó tirado a Ucrania, pero Biden dio poco y tarde a menudo. ¿Por qué? No lo tengo claro. Quizá porque le puede la edad, la cautela. Quizá porque quiere mantener en este estado la guerra para desgastar a Rusia. No tengo ni idea de qué pasa por su cabeza.

"Alemania no tiene por qué fabricar coches. Si su industria es cada vez más pequeña, que haga algo distinto"

¿Dónde más centra su interés para el futuro?

La energía juega un papel fundamental para la prosperidad de la humanidad. Necesitamos más energía y lo más barata posible. Y soy consciente del problema con las emisiones de CO2. No soy un negacionista climático. Sé que el CO2 está contribuyendo al calentamiento del planeta. Lo que quiero decir es que podemos construir plantas de gas a un coste razonable y explotarlas durante los próximos 20 ó 30 años, mientras construimos reactores nucleares para el futuro. Con las plantas de gas recortas las emisiones, por cierto. Pero tenemos que avanzar hacia la energía nuclear para evitar las emisiones de CO2. La gasolina será necesaria para, por ejemplo, los camiones. Pero hay que electrificar la flota de coches. Y aquí la izquierda entra, de nuevo, en la contradicción.

¿Por qué?

Biden ha establecido un arancel del 100% a las importaciones de coches eléctricos chinos. La Unión Europea está considerando una de cerca del 25%. Si hay una crisis existencial, necesitas acelerar la transición hacia el coche eléctrico.

Pero la Comisión defiende los intereses de la industria europea. Hay una competencia desleal y promueve la reciprocidad.

Claro, pero ¿dónde está el problema? Si los chinos nos quieren vender los coches tan baratos porque los están subsidiando, incluso por debajo de coste, nos hacen ganar dinero. ¡Nos interesa! Están subsidiando nuestro consumo. El proteccionismo sólo lleva hacia niveles de vida más bajos. Si la industria china fabrica un coche por 15.000 euros y te lo vende por 10.000, el consumidor europeo está ahorrando 5.000 euros. Puede usar ese dinero en otras cosas. Ropa, comida, vacaciones, ¿otro coche? La economía no está para el productor. La economía existe para el consumidor. Los alemanes no tienen por qué fabricar coches. Si su industria es cada vez más pequeña, que hagan algo distinto. No hace demasiado, todos éramos agricultores. ¿Qué porcentaje de españoles trabaja ahora en el campo?

Marian L. Tupy, de perfil, al acabar la entrevista. David Morales El Español

Menos del 5%.

En Estados Unidos, es el 1,5%. En 1900 era el 40%. Y eso no significa que haya un 38,5% de desempleo. Los europeos están bien formados, son sofisticados. Pueden buscar alternativas. Hay una anécdota de Milton Fridman que es muy conocida. Visitó la construcción de una presa en China. Se sorprendió por la falta de maquinaria. Preguntó. “Sólo veo trabajadores con palas”. El representante del Gobierno chino le explicó el motivo: “Es un programa de trabajo”. Fridman ironizó: “Bien, en ese caso, ¿por qué no sustituir las palas por cucharas?”. Subsidiar la producción es absurdo. Si puedes mejorar los niveles de vida de los americanos importando comida y coches baratos, ¿por qué no hacerlo?

De acuerdo. Pero ¿cómo conseguiría cambiar las cosas a mejor sin empeorarlas con cierres de empresas, pérdidas de empleo...?

Los cambios son constantes. Ya sabe que vengo de Checoeslovaquia. Tras la caída del comunismo, descubrimos que producíamos un montón de cosas que nadie quería comprar. Fabricábamos coches, ropa, carros de combate. Todo iba a pérdidas. Cuando se eliminaron los subsidios y los controles de precios, la economía cayó durante un par de años, pero luego se reajustó. Comenzamos a producir cosas que el resto quería. Ahora hay varios países de Europa del Este que son más ricos que España.

Sí, es una tragedia nacional.

Le puedo asegurar que eso era impensable. ¿Más ricos que España? ¡Imposible! Durante el comunismo, veíamos España como veíamos París. Pero es el resultado del modelo económico que eliges. No tienes que empeñarte en vender fresas. Busca alternativas. ¿Qué sé yo? Quizá debas comenzar a cultivar almendras.