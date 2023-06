El abogado del Polisario ante la UE: "Los españoles deberán dejar las aguas saharauis el 17 de julio"

Manuel Devers, el abogado del Frente Polisario ante la Unión Europea (UE), participó este viernes en la conferencia Recursos naturales del Sáhara Occidental: procedimientos ante los tribunales europeos en la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (AIJUWS) de Madrid.

Un momento crucial, ya que el acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE expira el 17 de julio y no hay negociaciones en curso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo anuló el 29 de septiembre de 2021. Un recurso interpuesto por el Consejo de la UE permite mantener los efectos hasta el final, a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), cuya fecha está prevista para este año.

La primera asociación comercial entre la UE y Marruecos fue en 1988. Desde entonces las relaciones económicas se han ido estrechando y renovando. Sin embargo, en 2012 el Frente Polisario comenzó una lucha diplomática al amparo del derecho internacional con el equipo jurídico francés de Manuel Devers.

EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de entrevistar telefónicamente al abogado Devers sobre los acuerdos de pesca y de asociación comercial entre la UE y Marruecos. También abordó las consecuencias para los pescadores españoles, las posibles compensaciones económicas, los recursos naturales en el Sáhara Occidental, las empresas extranjeras instaladas allí, el escándalo del Marocgate y las fragatas que España está construyendo para Marruecos.

El 17 de julio vence el protocolo del acuerdo de pesca entre Marruecos y Europa, pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo de la Unión Europea. ¿Cuál será el escenario a partir de ese momento?

Lo que va a pasar a partir del próximo 17 de julio es simplemente el resultado del fallo de 21 de diciembre de 2016. Ese día el Tribunal decidió que hay dos territorios separados y distintos: Marruecos y el Sáhara Occidental. Por lo que para toda actividad económica se necesita la aprobación de los saharauis, independientemente de la cuestión del beneficio.

La Comisión de la UE intentaba encontrar fallos y hacer acuerdos de extensión, todo esto es ilegal. El Tribunal lo ha cancelado en septiembre de 2021. En el recurso, autorizó el mantenimiento de los acuerdos en vigor, no renegociar otros acuerdos. Por lo tanto, el 17 de julio todo parará. No habrá un acuerdo. Todo el mundo debe comprender que es el final. Es una lucha de 10 años.

¿Cuáles serán las consecuencias de la suspensión del acuerdo de pesca?

Las dos consecuencias las sabíamos. Es que los barcos van a dejar las aguas saharauis. Incluso los pescadores españoles, que son muchos, tendrán que irse. Y la otra consecuencia es que Marruecos no va a recibir más dinero por parte de la UE.

El 67% de la cuantía que Europa da a Marruecos para desarrollar las infraestructuras va directamente al territorio del Sáhara Occidental y permite la construcción de pueblos de pescadores. Es decir, prácticamente colonias marroquíes que se acaban estableciendo en el Sáhara Occidental. El dinero se invierte, pero no en beneficio de los saharauis.

El 17 de julio, los barcos dejarán las aguas saharauis, no saben cuándo volverán, ni si volverán. Y para Marruecos es el fin de la financiación, pero ya han construido infraestructuras en el territorio ocupado.

"Un responsable del Polisario dijo en 2021 que están dispuestos a negociar con los españoles"

¿Cree que la Unión Europea va a negociar un nuevo protocolo como anunciaron algunos Estados miembros?

No. En marzo, el ministro Luis Planas hizo declaraciones al respecto. Ciertos Estados miembros de la Comisión de la UE insistieron en que habrá segundo protocolo, pero la Comisión no acepta y deja claro que no se puede negociar otro protocolo mientras no haya terminado el proceso judicial.

Al final, el ministro Planas, después del Consejo de Agricultura y Pesca de marzo, admitió que será más complicado de lo previsto y que se debe esperar este periodo de suspensión. El acuerdo de pesca no está verdaderamente suspendido. No está renovado, que es muy diferente. Podemos decir que, por el momento, no hay acuerdo.

El Frente Polisario asegura que se encontrará una fórmula para ayudar a los pescadores, la mayoría españoles, dentro del marco legal. ¿Cómo lo pueden hacer?

El Polisario tiende la mano a los pescadores españoles. Un responsable del Polisario dijo en 2021 que están dispuestos a negociar con los españoles. Es cuestión de interés. Lo importante es el consentimiento del pueblo saharaui y la única manera para esto es negociar con el Polisario. Es decir, tener negociaciones directas entre el Frente Polisario y la UE.

Si mañana los europeos quieren volver a pescar, tienen que verlo directamente con el Polisario. Lo que pasará el 17 de julio ya está escrito en la decisión de diciembre de 2016. El Frente Polisario dice que está dispuesto a negociar desde 2016. Los pescadores españoles tendrán que irse, y la culpa es de Marruecos y la UE, son los responsables, no el Polisario que está dispuesto a negociar.

A raíz de las sentencias dictadas por el Tribunal en 2016 y 2018, la cuestión crucial es si la Unión Europea obtuvo o no el consentimiento del pueblo saharaui antes de celebrar los acuerdos, lo cual es necesario desde el momento en que el ámbito de aplicación de los acuerdos con Marruecos se han ampliado al territorio saharaui. Parece que a veces se confunde entre el beneficio y el consentimiento.

Antes de la suspensión del acuerdo por el Tribunal, fue el secretario encargado de los asuntos judiciales ante la ONU quien opinó favorablemente ante estas actividades siempre y cuando el pueblo saharaui fuera beneficiario.

Además, lo que dice siempre la fuerza ocupante es que lo hace por el pueblo saharaui y para su bien. Son argumentos falsos para justificar la colonización. Como abogados hemos tenido en cuenta todos estos factores. Pasa lo mismo en Palestina. La Unión Europea, en 2012, rechazó exigir acuerdos sin el consentimiento de los palestinos. El gran mérito de los saharauis en los tribunales europeos es imponer el consentimiento del pueblo saharaui.

Al reconocer el consentimiento, el acuerdo es del pueblo saharaui. Este pueblo está representado por el Frente Polisario, que es el representante ante las Naciones Unidas. La Comisión misma reconoce al Polisario como representante de los saharauis. Por ejemplo, si la UE piensa invertir en educación en los territorios saharauis será ilegal porque no es la UE quien decide en el Sáhara Occidental qué es bueno y qué no, independientemente de los beneficios. El Tribunal sigue y aplica el derecho internacional.

"Las exportaciones de los saharauis en Europa son de 500 M de euros al año, 80 por productos agrícolas. El resto, pesca"

¿Qué se espera de la sentencia del Tribunal prevista para el mes de diciembre?

Sobre la decisión del Tribunal no puedo avanzar nada. Puedo decir que la Comisión Europea admite que esta vez es muy diferente. Los riesgos son diferentes. Si no, lo habría negociado.

Si es así sería una victoria histórica de la diplomacia del Frente Polisario.

Sí, sería una victoria diplomática histórica para el pueblo saharaui pero también del derecho internacional. Sería un mensaje universal muy fuerte que mandaría el pueblo saharaui para el mundo, este pueblo magnífico, legalista, que a pesar de todo recurrió a la Justicia para obtener lo que es suyo. Personalmente, tengo mucha admiración por el pueblo saharaui y por los responsables del Polisario con quienes trabajo desde hace años.

El pueblo saharaui y el Frente Polisario, como su representante legal, tienen derecho a una compensación económica. ¿La solicitarán?

Están el acuerdo de pesca y la extensión del acuerdo de asociación; es decir, que los productos que vienen del Sáhara Occidental pueden exportarse sin pagar derechos de aduana. Estos dos acuerdos fueron cancelados por el Frente Polisario en el año 2021.

Las exportaciones de los saharauis en Europa son de 500 millones de euros al año, 80 millones por productos agrícolas, sobre todo tomate cherri. El resto son productos de pesca. Es un crimen. Estas cifras, no son mías, sino de la Comisión Europea, son indiscutibles. Así que la UE roba 500 millones de euros cada año al pueblo saharaui, que es un pueblo pobre, refugiado en la región argelina Tinduf, a causa de la ocupación marroquí.

Existe la posibilidad de solicitar compensación. Sobre todo, si la Comisión busca malinterpretar otra vez el acuerdo, sí podemos pedir compensaciones en el Tribunal de Luxemburgo. Volvemos a lo político, la decisión de esto solo la puede tomar el Frente Polisario.

"Si España y la UE no hubieran aceptado estas actividades comerciales, Marruecos no tendría los medios para ocupar el territorio saharaui"

Marruecos asegura que la mayoría de los fosfatos están fuera del territorio saharaui. ¿Qué recursos, además de la pesca, hay en el Sáhara Occidental, que tanto se codicia?

Naturalmente, es una mentira de los ocupantes. Es un dicho que no vale nada. El hecho es que el territorio del Sáhara Occidental fue ocupado justamente por la cantidad de pesca y de fosfato, que es abundante. La cifra de 420 millones de euros representa las actividades derivadas de la pesca que se hacen en los territorios ocupados por los marroquíes.

En tiempos de la colonización española existían estas actividades. Tradicionalmente, la transformación de la pesca se hacía en las Islas Canarias. En 1975, miembros de las Naciones Unidas dieron el permiso a tres empresas marroquíes instaladas en el territorio saharaui ocupado para exportar productos de pesca a Europa, conforme a la ley europea. Hoy contamos con unas 180 empresas exportadoras por una cifra de 420 millones de euros. La UE, a través de estas importaciones, ha bloqueado el proceso de autodeterminación.

Está muy claro. Si España y la UE no hubieran aceptado estas actividades comerciales, Marruecos nunca tendría los medios financieros para ocupar el territorio saharaui. Es la UE la que ha permitido esta situación. El robo de la independencia de los saharauis es la consecuencia de décadas de política europea. A pesar de que Marruecos tiene este fuerte negocio de pesca, quiere diversificar aún más sus actividades y atraer inversores en energía renovable para alimentar a Europa.

Muchas de esas empresas son extranjeras. ¿Van a proceder a aplicar el derecho internacional también sobre ellas, ya que están explotando los recursos saharauis sin su consentimiento?

Marruecos no tiene ninguna autoridad legalmente para decidir en el Sáhara Occidental. Así que no puede autorizar. Las empresas instaladas en el Sáhara Occidental están en la ilegalidad. Para justificar su presencia ilegal, las empresas europeas tienen el mismo argumento y la misma práctica que la Comisión, lo de consultar a las partes y que sea beneficioso. Estas empresas están cubiertas por la Comisión y la UE.

En 2015, con la primera suspensión, empresas extranjeras dejaron los territorios saharauis porque entendieron que el peligro judicial es muy grande.

"Si España construye el armamento militar que se utiliza en el Sáhara Occidental es una violación flagrante del acuerdo de 2001"

Usted ha calificado a Marruecos como “el hijo mimado de la UE”… Y ahora el Marocgate implica también a Marruecos.

No estamos en el caso, pero seguimos con mucha atención el proceso. Investigar es el trabajo del juez de instrucción. Los diputados del Parlamento Europeo no son gente menesterosa, están muy bien pagados para cumplir con su trabajo de manera independiente, aceptan sobres y regalos como manera de injerencia.

La implicación por el Sáhara Occidental es muy clara y evidente. En 2021, el Polisario ganó, y para romper los acuerdos se necesita sobornar a los diputados europeos. Si los acuerdos fueran débiles o tuvieran margen, Marruecos no se vería obligado a sobornar.

Sabíamos que había cierta influencia por parte de los marroquís, pero ignorábamos que se podía ir tan lejos. Ha sido muy grave, según revelan los elementos de la investigación. No obstante, la corrupción de los diputados europeos por Marruecos puede ser un elemento a favor de la cuestión saharaui ante el Tribunal, sin ninguna duda. La ley es clara, tenemos dos territorios separados e independientes. Ahora sabemos que los acuerdos pasados sobre el Sáhara son fruto de la corrupción marroquí.

España está construyendo fragatas para Marruecos. ¿Desde el punto de vista del derecho internacional es posible suministrar material a un país en guerra susceptible de que se utilice en la contienda?

Absolutamente, no está permitido. En 2001, los Estados europeos redactaron un texto que reglamenta la explotación de las armas en la Posición Común de 2001. Uno de los criterios para saber si una exportación de armamento es correcta es el respeto del derecho internacional. Está prohibido financiar armas que sirvan para la agresión. Si España construye el armamento militar que se utiliza en el Sáhara Occidental es una violación flagrante del acuerdo de 2001. Hay que saber también que el Polisario forma parte de la Convención de Ginebra sobre el derecho militar desde 2015, estos son elementos notorios. No, la exportación de armamento no es posible. Viola el derecho internacional.

