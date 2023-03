Cavar trincheras, destruir puentes y volar presas: la defensa ucraniana aísla la ciudad de Bakhmut

Bakhmut se erige como un símbolo en la guerra de Ucrania. No sólo por su importancia para romper el nudo del este, sino para anotar una victoria que devuelva la fe. Tanto en el ejército ruso como en el ucraniano. La ciudad de la región del Donbás está sufriendo las mayores embestidas y su cerco cada vez induce a actuaciones más extremas. En los últimos días se han volado puentes y se ha derruido una presa.

La batalla es tan intensa que todas las miradas se centran en ella. Un portavoz del Ejército ucraniano ha manifestado su voluntad de seguir resistiendo, a pesar de las bajas continuas. Y tanto la Inteligencia militar británica como el Instituto para el Estudio dela Guerra (ISW) pronostican que las fuerzas del país invadido podrían estar preparando una "retirada controlada" ante el temor a verse encerradas. Los últimos civiles, mientras tanto, tratan de escapar a pie.

Pero no lo tienen fácil. Los efectivos ucranianos han derrumbado algunos puentes que conectan el centro con la periferia. Y han dinamitado la presa de Stavka, al norte, para que el agua complicara la contienda. Según declaraciones de un representante del ejército ucraniano en la agencia The Associated Press, ahora es "demasiado peligroso" para los civiles salir de la ciudad en vehículos.

#URGENTE



Los defensores ucranianos volaron la presa en el norte de #Stavka, en las afueras de la ciudad de #Bakhmut.



Esto debería ralentizar el avance del PVK "Wagner" en Bakhmut desde la dirección de Yagidny. pic.twitter.com/4mQJiwIpTk — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) February 25, 2023

La gente, indicaba, tiene que huir a pie, a pesar de que ha saltado la noticia de que una mujer ha muerto y dos hombres han resultado gravemente heridos por los bombardeos mientras intentaban cruzar un puente improvisado para salir y llegar al pueblo cercano de Khromove. El portavoz del Mando Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevatyi, señalaba al respecto que las unidades ucranianas reconstruirán sus defensas y seguirán repeliendo la ofensiva rusa.

"La experiencia de más de un año de guerra a gran escala y, en general, la experiencia histórica de luchar contra los ocupantes, nos permite reconstruir nuestras defensas y seguir resistiendo aun cuando dañen las infraestructuras", ha declarado con respecto al puente, considerado una línea de comunicación crucial para los efectivos ucranianos que todavía permanecen en Bakhmut", afirmaba Cherevatyi en una aparición televisiva recogida por la agencia Ukrinform.

Cherevtkyi ha indicado que la localidad del Donbás constituye para el enemigo "un objetivo prioritario". Y ha alegado que las fuerzas ucranianas están haciendo "todo lo posible para defender la ciudad y al mismo tiempo infligir las máximas bajas al enemigo". Mientras, las tropas rusas han estrechado el cerco sobre este estratégico punto del este.

"Las fuerzas ucranianas parecen estar estableciendo las condiciones para una retirada controlada de partes de Bakhmut", apuntaban desde el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). El centro analítico recuerda que las fuerzas rusas luchan para capturar Bakhmut, que llegó a contar con cerca de 70.000 habitantes antes del conflicto, desde mayo de 2022 y han sufrido "devastadoras" bajas en el proceso.

Los ucranianos socavaron el aliviadero de desbordamiento de la presa en el noroeste de Bakhmut

AFU está haciendo todo lo posible para frenar a Wagner

El agua fue a lo largo de Ilyinovka a Stupki

Los "músicos" están empujandolos en el norte y se mueven hacia la Planta de Metales. pic.twitter.com/qJzbrK16a9 — Eureka News (@EurekaNews10) February 25, 2023

El asesor presidencial ucraniano, Aleksander Rodnyanskyi, también reconoció esta posibilidad. Kiev, anotaba, podría optar por ceder posiciones en Bakhmut en caso de extrema necesidad. Rodnyanskyi también ha aseverado que Ucrania ha fortificado un área al oeste de Bakhmut de tal manera que incluso si sus tropas comienzan a retirarse, las fuerzas rusas no podrían tomar rápidamente toda la ciudad.

