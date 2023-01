La violencia golpea Sinaloa tras la detención del hijo del Chapo: 29 muertos, 10 de ellos militares

La cifra de muertos en el estado mexicano de Sinaloa asciende a 29, desde que en el día de ayer se desatara la violencia con motivo de la detención de uno de los hijos del "Chapo" Guzmán más buscados por Estados Unidos, Ovidio Guzmán.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, ha puntualizado que de los casi treinta fallecidos, diez de ellos formaba parte de las Fuerzas Armadas mexicanas y 19 de ellos a los grupos criminales que generaron los disturbios violentos.

"Diez militares perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en aras de garantizar la seguridad. El Estado mexicano les dará honores fúnebres", dijo en la rueda de prensa diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Cresencio Sandoval ha agradecido que, a pesar del elevado número de muertos, no haya ningún civil entre ellos. En cuanto al saldo de heridos, el responsable del Ejército contabilizó a 35 militares lesionados por armas de fuego, así como afectación a varios vehículos terrestres y aéreos de las Fuerzas Armadas. Además, también se detuvieron a 21 miembros del crimen organizado, según ha indicado Sandoval.

En el operativo, durante y tras la detención de Ovidio Guzmán en la madrugada del pasado jueves, participaron 3.586 efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes también tuvieron que afrontaron la violencia desatada otras ciudades como Culiacán (capital de Sinaloa), Los Mochis o Mazatlán. AMLO ha dejado claro que Estados Unidos no ha intervenido, "No (participó EE.UU.), ya les expliqué. Es una decisión que se toma y es de rutina. Lo más importante en nuestra estrategia es prevenir que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia", dijo en su conferencia diaria cuestionado por la participación de agencias estadounidenses. "Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano, independiente, y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad", enfatizó el mandatario.

El presidente López Obrador ha incidido en que el Gobierno actuó de manera "responsable" para "cuidar a la población civil" y "que no hubiera víctimas inocentes".

Además, añadió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, le comunicó que la situación en la región se está normalizando, después de sufrir una jornada de bloqueos, agresiones a balazos y autos incendiados.

"No hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos, que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y que utilizaron para bloquear las calles, prácticamente en toda la ciudad (de Culiacán)", explicó.

Los hechos en Sinaloa han despertado temor en la ciudadanía porque recuerdan al polémico "culiacanazo", operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio, pero lo liberaron horas después por actos violentos del Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán fue trasladado la noche del jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, conocido también como el penal de Almoloya, ubicado en Estado de México, donde fue recluido su padre y del que se fugó en 2015.

Todo ello sucede días antes de la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

