Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Los ucranianos exhuman 146 cuerpos en un enterramiento masivo en Donetsk

El primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha advertido este jueves de que la colaboración militar entre Rusia e Irán, por el presunto uso de drones fabricados en Irán por parte de Moscú para atacar Ucrania representa un peligro global.

"Naturalmente, pensamos que las relaciones entre Rusia e Irán son un problema grave no solo para Israel, sino también para Ucrania, Europa y el mundo entero", ha declarado Lapid a la cadena de televisión RTVi, según ha recogido el periódico israelí 'The Times of Israel'.

Lapid ha asegurado que es "absolutamente inaceptable" que Teherán haya entregado drones para que sean utilizados por las tropas rusas. "Irán es un estado terrorista peligroso, y el hecho de que Rusia haga negocios con él pone en peligro al mundo entero", ha reiterado.

Posteriormente, el premier israelí ha hablado con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, en medio de la crispación creada por la negativa del Ejecutivo israelí de proporcionar armas.