Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Ucrania acusa a Rusia de raptar a dos altos funcionarios de la central de Zaporiyia

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha asegurado que los presidentes de Rusia y Ucrania tienen una disposición "manifestada" de aceptar el establecimiento de una zona de protección entorno a la central nuclear de Zaporiyia.

Según el director del OIEA, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, los mandatarios de Rusia y Ucrania, respectivamente, están dispuestos a llegar a un acuerdo mediado por el organismo en aras de asegurar que la mayor central nuclear de Europa deje de estar "en una situación tan precaria", según ha dicho Grossi en una entrevista con el diario 'La Nación'.

"Hay una disposición que es para mí, manifestada por ambos líderes, que es la de trabajar conmigo, con el OIEA, y aceptar que el establecimiento de esta zona de protección es un objetivo factible. Sino, me dirían 'no pierda el tiempo, no estoy de acuerdo, no se puede'", ha aseverado el secretario general del organismo.