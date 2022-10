Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La UE aprueba una misión de entrenamiento militar a Ucrania y más dinero para armas

Día 237 de guerra en Ucrania.

Kiev ha despertado este lunes como lo hizo el pasado, cuando la ciudad fue bombardeada. Se han registrado varias explosiones por ataques con drones kamikaze, localizadas en el distrito de Shevchenko. Según el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, varios edificios residenciales han resultado dañados. Se desconoce el número de víctimas.

El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andrey Yermak, ha rogado "más defensas antiaéreas y cuanto antes" en un mensaje en su canal en Telegram. "No tenemos tiempo para acciones lentas. Hacen falta más armas para defender el cielo y destruir el enemigo", ha escrito.

Este domingo, las explosiones se sucedieron a lo largo de la línea de frente en el Donbás. Ucrania, que se apresura a ganar terreno antes de la llegada del frío y los nuevos reclutas de Putin, está próxima a sus dos grandes objetivos antes de que el invierno tiña de blanco la estepa continental: Jersón y Donetsk.

En el primer enclave, los combates han ocurrido relativamente cerca de la ciudad, con creciente actividad de sabotaje por parte de los partisanos ucraniano, reporta el grupo de expertos del Institute for the Study of War. Ucrania ha ganado terreno en las últimas semanas, con victorias que le han permitido creer que pueden reconquistar la ciudad antes de que llegue la nieve. Sin embargo, este domingo, el ejército ruso ha repelido el avance de Kiev en la zona, infligiendo “importantes bajas” a Kiev, según ha recogido la agencia Reuters. El mando ruso calificó como “feroces” los enfrentamientos que se han sucedido a lo largo de las últimas horas.

Garantizar la cobertura sanitaria en las zonas bombardeadas es uno de los principales objetivos de Kiev en estos momentos.

Fuera del campo de batalla, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se preparan para dar luz verde este lunes a una misión para entrenar a 15.000 soldados ucranianos en territorio comunitario y acordar un nuevo desembolso de 500 millones de euros para financiar el envío de más armas a Kiev en la guerra contra Rusia.