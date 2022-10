Bronca en un concurso de belleza: meten en la misma habitación a las modelos de Ucrania y Rusia

No se puede afirmar que la organización del certamen de belleza Miss Grand International haya cuidado todos los 'detalles', o eso pensó no sin razón la representante de Ucrania, que se enteró de que su compañera de habitación en el hotel iba a ser la de Rusia. Se quejó y ya las han separado. No quería dormir con la modelo "de un país terrorista".

"Todo el tiempo en mi largo camino hasta este certamen mi principal propósito ha sido contarle al mundo sobre mi país, sobre nuestro espíritu, nuestra belleza, nuestra fuerza y lo que estamos soportando en este momento", relata la ucraniana Olga Vasyliv, de 22 años, en un post en Instagram.

"Me entero de que mi compañera de cuarto -prosigue Vasyliv- es de un país terrorista, déspota. (...) Abogo por la paz, el amor y la amistad, pero no por aquellos a los que no puedo perdonar; no por los que torturan a mis hermanos y hermanas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OLGA VASYLIV (@olgavslv)

La joven termina el comentario reivindicando que su "opinión" y sus "sentimientos" son "importantes" y que debe ser escuchada, como así ha ocurrido. En los hashtags finales, la modelo incluye #cancelrussianculture, abogando por que no haya presencia rusa en competición alguna.

"A favor de la paz mundial"

Vasyliv se encuentra en Yakarta, donde el 25 de octubre se celebra la gala. Miss Grand International está siendo noticia por su decisión, que asegura adoptó para mandar al mundo un mensaje de reconciliación y contra la guerra. Lo hizo sin consultar a la afectada y solo tras la petición de la afectada y el enorme revuelo dio marcha atrás.

"Gracias a todos, ya tengo mi propia habitación", dice ahora Vasyliv. "Es un pequeño paso, pero muy importante porque ahora más gente conoce lo que nos sucede y nuestros sentimiento. Yo no voy a parar".

[El deporte ruso se harta de los vetos: "En 7 años no estuve en 4 competiciones sin nada en mi contra"]

La representante rusa es Ekaterina Astashenkova, de 26 años, y ha reaccionado a la polémica con un mensaje "contra el odio y a favor de la amistad, el amor y la paz mundial" y recordando sus raíces: "De mi familia soy la primera persona en nacer en Rusia, todos los demás son de Ucrania. La situación política es extremadamente compleja y espero que mi voz sea escuchada durante el certamen".

En el certamen, creado en 2013, concursan mujeres de 72 países, incluido España, que representa la modelo canaria Hirisley Jiménez Marrero, de 20 años.

Guerra Rusia -Ucrania

