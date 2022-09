¿A quién gobernará el rey Carlos III? 14 países de la Commonwealth barajan cortar lazos con la Corona

El histórico y superlativo funeral de Isabel II celebrado ayer en Londres puso punto final a diez intensos días de luto en los que británicos y líderes de todo el mundo pudieron despedirse de la Reina.

Ahora, su hijo Carlos III asume el trono y también la jefatura de Estado de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, además de la de 14 de los 53 países de la Commonwealth. Un reto nada desdeñable, sobre todo si se tiene en cuenta que ya durante el reinado de su popular madre todas esas naciones - consideradas monarquías- se replantearon, en mayor o en menor medida, su futuro constitucional.

El Caribe concentra los movimientos republicanos más enérgicos. Especialmente notables en aquellas antiguas colonias británicas donde prevalece el legado de la esclavitud. Por el contrario, en aquellos países donde el peso histórico de la trata es menos intenso, como en Australia o Canadá, hay un menor apetito por transformarse en una república.

Un manifestante sostiene un cartel en medio de la multitud durante la Ceremonia de Proclamación de Adhesión del Rey Carlos de Gran Bretaña , tras la muerte de la Reina Isabel de Gran Bretaña, en Mercat Cross en Edimburgo. Reuters

Cambios en el Caribe

Antigua y Barbuda es el país que más recientemente ha manifestado su voluntad de cortar lazos con la monarquía británica. Fue el primer ministro, Gaston Browne, quien apenas dos días después del fallecimiento de la Reina anunció que trataría de convocar un referéndum "en los próximos tres años".

"No se trata de un acto de hostilidad, sino del paso final para completar el círculo de independencia y asegurar que somos de verdad una nación soberana", explicó Browne. Y lo cierto es que ya en abril, pidió a los condes de Wessex (Eduardo y Sofía) que se encontraban de visita en la zona, que usaran su "influencia diplomática" para lograr una "justicia reparadora" en relación con la esclavitud. Les expresó también el deseo de seguir los pasos de la vecina Barbados, que sentó un precedente al convertirse en una república desligada de la Casa Windsor a finales de 2021.

Quien también aprovechó la presencia de los miembros de la Familia Real británica en la región -que estuvo marcada por fuertes protestas- fue Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que dejó entrever su intención de celebrar un referéndum.

El príncipe Eduardo y Sophie de Gran Bretaña, la condesa de Wessex en el castillo de Windsor. Reuters

Un plan que ya se llevó a cabo en 2019, pero que fracasó. El 56% de los votantes se pronunció en contra de convertirse en una república sin dependencia del Reino Unido y el 42% a favor. Un resultado que está lejos de representar los dos tercios de los votos necesarios para llevar adelante un cambio de Constitución.

Jamaica es otro de los Estados del Caribe que quiere deshacerse de su pasado colonial y que ya ha puesto en marcha la maquinaria para hacerlo. Antes de que Carlos III fuese proclamado Rey, las encuestas apuntaban a que más del 50% de la población secundaba la idea de convertirse en una república. Un proceso que podría acelerarse tras la muerte de Isabel II, que gozaba de una mayor popularidad que su hijo.

[Carlos III promete "lealtad y respeto" para ganarse al Reino Unido: sólo le apoya el 42% de los británicos]

El año pasado, el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, aseguró que no había ninguna duda de que el país -que necesita una mayoría simple para cambiar la legislación nacional- "quiere convertirse en una república".

Asimismo, durante la visita del príncipe Guillermo y Kate Middleton a la isla el pasado marzo, Holness señaló que Jamaica estaba "pasando página", que pretendía "conseguir rápidamente sus objetivos" y "cumplir sus verdaderas ambiciones como un país próspero, desarrollado e independiente".

La monarquía, sobre la mesa

Otros países, como Bahamas, Belice, Granada, San Cristóbal, Nieves y Santa Lucía también han barajado la opción de buscar a un jefe de Estado que no sea Carlos III. Es, además, un debate insertado en la esfera pública. Sin embargo, en ninguno de esos territorios se han puesto en marcha iniciativas políticas para desvincularse de la monarquía. Ni siquiera en Belice, donde se podría destituir al Rey con sólo una votación parlamentaria.

El Rey Carlos III es proclamado como el nuevo Jefe de Estado de la Mancomunidad de las Bahamas. Reuters

Ahora bien, el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dejó la puerta abierta el pasado marzo a "considerar la sustitución de la monarquía" y hacerlo con vistas al 50 aniversario de la independencia del país que se celebrará en 2022.

"No es el momento"

En Canadá, Nueva Zelanda y Australia también hay un fuerte movimiento a favor de revisar su estatus como reino. Sin embargo, no ocupa un papel principal en la agenda política. Al menos por el momento.

El mayor ejemplo está en Canadá donde, a pesar de que una mayoría apoya designar democráticamente al jefe de Estado, el primer ministro, Justin Trudeau, ha asegurado en repetidas ocasiones que no es una prioridad. Por no hablar de los impedimentos constitucionales, que exigen una decisión unánime de todos los Gobiernos regionales, según recoge The Guardian.

En ola misma línea, el primer ministro de Australia, el laborista Anthony Albanese, ha defendido en varias ocasiones realizar una votación para decidir el futuro de su relación con la Casa Real británica. De hecho, a inicios de año nombró a Matt Thistlethwaite como ministro asistente para la República. Sin embargo, después de que el rey Carlos III fuera proclamado soberano, descartó la idea y dijo que "no era el momento" de discutir sobre un posible referéndum, sino "el momento de rendir homenaje a la vida de la reina Isabel".

[Los valores en los que ya nadie cree y que Isabel II se lleva a la tumba]

En Nueva Zelanda son los ciudadanos los que se encuentran divididos, según distintas encuestas nacionales. Y a pesar de que el debate ocupa lugar en el ámbito político, los actuales gobernantes no han impulsado ningún proceso en esa línea.

Incluso la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, que se declara republicana y que en 2017 aseguró que prefería que no fuese Isabel II la jefa de Estado, ha relegado el asunto a segundo plano. "No es algo sobre lo que los ciudadanos estén especialmente preocupados", señaló tras la muerte de la monarca.

Por el contrario, en Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Tavalu (donde ha habido dos referéndum republicanos) han ratificado recientemente su apoyo a la monarquía.

Sigue los temas que te interesan