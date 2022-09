Ucrania aprovecha que Rusia reúne sus tropas en el sur y lleva hasta Járkov su contraofensiva

El martes un asesor del presidente ucraniano Volodimir Zelenski ya anunciaba que Kiev esperaba anunciar pronto "muy buenas noticias" sobre la contraofensiva que sus tropas estaban llevando a cabo en la región de Járkov (situada al noreste del país). Y esas buenas noticias parecen haberse confirmado este miércoles.

Según el Ministerio de Defensa de Reino Unido, durante las últimas 24 horas se han producido intensos combates en tres frentes: en el norte, cerca de Járkov; en el este, en el Donbás; y en el sur, en la región de Jersón.

Y desde Washington vienen a confirmar estas informaciones. Un veterano funcionario del Pentágono citado por el diario británico The Guardian asegura que el Ejército ucraniano está realizando "lentos pero significativos" avances en el campo de batalla.

"Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", ha dicho el subsecretario de Defensa de EEUU, Colin Kahl. "Pero creo que las cosas están yendo mejor para el bando ucraniano que para el ruso en el frente sur ahora mismo".

Teniendo en cuenta las informaciones de la inteligencia estadounidense y de Reino Unido, las tropas de Zelenski han lanzado un contraataque sorpresa en el noreste, en Járkov, con el que han conseguido acorralar a las tropas rusas. Y en el sur, en la región de Jersón, también está ganando terreno el Ejército ucraniano. Se trata, por tanto, de una operación de gran envergadura que abarca unos 500 kiómetros de distancia de un extremo a otro.

[Rusia perderá 6.600 millones de euros al año si deja de suministrar gas a la Unión Europea]

El 'think tank' The Institute for the Study of War (ISW), con sede en Washington, señalaba este miércoles que el Ejército ucraniano habría tomado el martes el control de Verbivka (situada a 6 kilómetros al noroeste de Balakliia), teniendo en cuenta la geolocalización de las imágenes distribuidas por los soldados ucranianos.

Una información que viene a confirmar que Ucrania ha seguido lanzando contraataques en varios frentes y según el ISW "probablemente, hizo retroceder a las fuerzas rusas" cerca de la localidad de Balakliya, en la región oriental de Járkov.

El propio Zelenski ha confirmado este miércoles la información adelantada el día anterior por su asesor. Y en su vídeo nocturno diario de su canal de Telegram ha asegurado que llegan "buenas noticias" desde la región de Járkov. "Las Fuerzas ucranianas han recuperado el control de algunos de los asentamientos que habían sido tomados por las tropas rusas".

En el vídeo ha dado la enhorabuena a las tropas de artillería ucranianas por los exitosos bombardeos lanzados contra Moscú en el sur de Ucrania.

"Ahora no es el momento de nombrar los asentamientos a los que regresa la bandera ucraniana -ha explicado-. Pero es hora de dar las gracias a la brigada aerotransportada 25, la brigada mecanizada separada 92 y la brigada de asalto aerotransportada 80 por su valentía y heroísmo mostrados durante las misiones de combate".

También expresó su gratitud "a la 406ª brigada de artillería separada por los ataques extremadamente exitosos en las áreas donde se concentran los ocupantes en el sur de nuestro país y a la 60ª brigada de infantería separada, que constantemente avanza nuestras posiciones".

[Putin quiere limitar los barcos con grano ucraniano hacia Europa tras cortarle el gas]

"Cada éxito de nuestro ejército en una u otra dirección cambia la situación general a lo largo de toda la línea del frente a favor de Ucrania", asegura Zelenski.

Por otra parte, el gobernador de la región de Járkov, Oleg Siniegubov, ha publicado un mensaje en su canal de Telegram en el que informa de que "las hostilidades continúan". Dice que las Fuerzas rusas siguen "disparando intensamente contra las posiciones de nuestro Ejército" pero también señala que "las Fuerzas Armadas de Ucrania están tomando represalias".

Y habla de las "acciones exitosas de nuestros defensores contra los ocupantes", que habrían sufrido "grandes pérdidas Oleksandrivka", en la región de Donetsk, actualmente ocupada por Moscú.

Todas estas acciones suponen una nueva inyección de moral para las tropas ucranianas después de más de seis meses de guerra. Por un lado, vienen a demostrar que el Ejército ucraniano está mejor preparado de lo que pensaba Vladimir Putin. Y por otro, parece que los paquetes de ayuda y de armamento que está recibiendo de Occidente comienzan a dar sus frutos. Aunque el conflicto está aún lejos de terminar.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan