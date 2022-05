Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 93, 15.00 horas

Mijailo Podoliak, asesor de la Presidencia de Ucrania, ha advertido este viernes de que la Tercera Guerra Mundial podría estallar en caso de que Rusia se haga con la victoria en la guerra y ha pedido a los países europeos que entreguen más armamento a Kiev para hacer frente a la invasión. "Es muy simple. Si Rusia no pierde, el revanchismo y el chovinismo ruso aumentarán. Serán más y más graves. La Tercera Guerra Mundial, que tanto se teme, tendrá lugar", ha afirmado, según ha informado la agencia de noticias ucraniana. "Rusia nos odiará más. Les hemos humillados. Hemos demostrado que no son el segundo mayor Ejército del mundo, que esto es una especie de techo. Se vengarán", ha indicado Podoliak, quien ha lamentado que, si se hubieran entregado antes armas a Ucrania, "no habría tenido lugar (la matanza de) Bucha".