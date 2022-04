Negacionistas de la Covid planearon derrocar al Gobierno de Alemania y secuestrar a un ministro

La Fiscalía General de Coblenza (oeste) ha abierto una investigación contra 12 personas del entorno del movimiento negacionista y antivacunas Covid a las que se atribuyen planes violentos contra el Estado y de planear el secuestro del ministro de Sanidad, Karl Lauterbach.

Esas personas -cuatro de las cuales han sido detenidas- pretendían atentar contra instalaciones de suministro eléctrico para provocar un apagón en el país y causar "situaciones similares a la de guerra civil", según informó el canal público ARD.

Los investigadores atribuyen a los investigados la intención última de "derrocar el sistema democrático alemán y finalmente hacerse con el Gobierno".

El grupo había preparado una acción específica para secuestrar al ministro Lauterbach y "neutralizar" a sus guardaespaldas.

El grupo se había organizado mediante la red de mensajería Telegram y el fiscal general de Renania del Norte-Palatinado, Jürgen Brauer, confirmó a medios locales que sus integrantes tenían un plan en tres fases cuya etapa final consistía precisamente en hacerse con el control del Gobierno.

Cuatro detenidos

Los sospechosos fueron descubiertos mediante una trampa organizada por la policía, con una oferta de venta de armas, minas y material de protección por valor de varias decenas de miles de euros, lo que condujo a la detención de una persona, según ARD.

Según el canal de televisión NTV ha habido además dos detenciones -en Baja Sajonia y Brandeburgo - y los tres, más otra persona más que está en el extranjero, son al parecer los principales sospechosos de ese grupo, por cuya existencia se han practicado registros en varias viviendas en otras partes del país. Este miércoles se practicó otra detención, según el canal NTV.

Se trata, según dijo el presidente de la oficina de lo criminal de Renania del Norte-Palatinado, Johannes Kunz, de personas de nacionalidad alemana entre 41 y 55 años.

La Fiscalía General de Coblenza afirmó que los cuatro detenidos y la persona en el extranjero proceden de "el entorno" de las protestas contra las medidas decididas por las autoridades contra la pandemia.

El ministro Lauterbach declaró a Bild am Sonntag que para algunos negacionistas de la covid no se trata de combatir la vacunación o las medidas contra la covid, sino que "luchan contra nuestro ordenamiento democrático".

"Pero no tendrán éxito con eso. No dejaré que eso me desanime, continuaré trabajando para toda la población. Este ejemplo muestra cuán dividida está nuestra sociedad. Superar esta división y recuperar la confianza sigue siendo el objetivo de mi política", añadió el ministro.

Baja la incidencia

En Alemania mientras tanto la incidencia de la pandemia sigue un curso descendente en número de infecciones y la mayoría de las restricciones que estuvieron vigentes han desaparecido, aunque las regiones tienen la posibilidad de reintroducirlas si se produce un aumento significativo de la incidencia y de su impacto en el sistema sanitario.

Según los datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, la incidencia semanal bajó este jueves a 1.015,7 nuevas infecciones por cien mil habitantes, frente a los 1.251,3 de hace una semana y los 1.543 de hace un mes.

En las últimas 24 horas se registraron un total de 165.368 nuevas infecciones de covid-19 y 310 muertes por o con covid.

Sigue los temas que te interesan