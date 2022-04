Zelenski ante la ONU: “Violaron a las mujeres delante de sus hijos y les cortaron la lengua"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, compareció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas minutos antes de hacerlo ante el Congreso de los Diputados de España y lo hizo con un mensaje claro, directo y contundente: "Existe el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están las garantías que tienen que ofrecer la ONU?".

El presidente ucraniano argumentó que Rusia está utilizando su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad para "permanecer impunes". Por eso, solicitó la expulsión de Rusia del organismo para superar esos vetos y tomar las medidas necesarias para frenar la invasión de su país. "Si no hay otra alternativa, la siguiente opción es que se disuelvan", dijo Zelenski a los representantes de los 15 países que forman el máximo órgano de decisión de la ONU.

De esta manera, en su discurso por videoconferencia, Zelenski denunció que el Consejo de Seguridad ha demostrado no ser efectivo en esta crisis y advirtió de que, si la ONU no actúa, ello supondrá el fin del orden internacional basado en normas.

"Hay que llevar al agresor ante la Justicia inmediatamente, hay que tener determinación", expuso, y urgió a realizar reformas dentro de Naciones Unidas para tener un rol “más eficiente (…) y entregarle a la próxima generación respuestas efectivas a estas amenazas, evitar agresiones y forzar a los atacantes a traer de nuevo la paz”.

Matanza de Bucha

Todo para evitar situaciones como las vividas en los últimos días en los alrededores de Kiev tras la salida de las tropas rusas. Especialmente en la localidad de Bucha, donde, según Zelenski, "no ha habido ningún delito que no se haya cometido. Había gente aplastada, con las piernas cortadas, degolladas... Violaron a las mujeres delante de sus hijos y les cortaron la lengua. Esto no es muy distinto de otras organizaciones terroristas", añadió

El mandatario pidió a la ONU actuar con celeridad debido a que “los más terribles crímenes de guerra desde la II Guerra Mundial se están cometiendo en Ucrania".

Asimismo, pidió que tanto los directos responsables como “aquellos que dieron la orden en Rusia sean llevados ante la Justicia” y pidió ayuda a la ONU para juzgar la “completa responsabilidad de las acciones rusas” en territorio ucraniano.

"La masacre de Bucha es, desgraciadamente, sólo uno de los muchos ejemplos de lo que los ocupantes han estado haciendo", recalcó.



Zelenski acusó a las autoridades rusas de fabricar todo tipo de historias para tratar de tapar lo sucedido en lugares como Bucha, pero subrayó que su país tiene "pruebas concluyentes" y está facilitando el acceso de periodistas y observadores internacionales para que haya un análisis transparente.



El líder ucraniano defendió que quien ordenase los ataques debe ser juzgado por "crímenes de guerra", para lo que planteó un proceso en un tribunal internacional.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan