Zelenski a Israel: "El Kremlin usa el mismo lenguaje que los nazis usaron contra vosotros"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que Rusia no está dejando margen para la negociación de cara a poner fin a la guerra en Ucrania, en un discurso por videollamada ante el Parlamento israelí en el que también ha comparado la historia de ambos países.

En esta intervención ha dicho que sus vecinos rusos quieren verles "muertos" y ha agregado: "Esta guerra esta creada para destruir nuestra nación, nuestra cultura". De la misma forma, ha dicho que la ofensiva rusa es comparable con la "solución final", el plan que estableció el régimen nazi para exterminar a los judios.

"Escuchad qué dice el Kremlin, son las mismas palabras, la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros. Es una tragedia", ha apelado Zelenski, de origen judío, ante la Knéset.

Además, ha pedido que Israel ayude a Ucrania a negociar con Rusia. También que colabore militarmente a reforzar la posición ucraniana y que empiece a trabajar en sanciones contra Rusia. También ha cuestionado la resistencia de Usarel a vender el sistema de defensa israelí conocido como Cúpula de Hierro a Ucrania.

"Todo el mundo sabe que vuestros sistemas de defensa son los mejores", ha dicho. "Podéis definitivamente ayudar a nuestro pueblo, salvar las vidas de los ucranianos, de los judios ucranianos"

Zelenski ha advertido que Israel "tendrá que vivir" con las decisiones que tome respecto a la ayuda que proporcionará a su país frente a la invasión rusa. "Podemos preguntar por qué no podemos recibir armas vuestras, por qué Israel no ha impuesto potentes sanciones sobre Rusia o no está poniendo presión sobre las empresas rusas", ha apuntado. "En cualquier caso, la decisión es vuestra".

"Estoy seguro de que compartís y sentís nuestro dolor. Por eso, no puedo explicar por qué a estas alturas aún tenemos que instar a países de todo el mundo a que nos presten ayuda", ha lamentado ante los parlamentarios israelíes.

"La indiferencia mata, el cálculo de intereses mata. Puedes navegar entre intereses, pero no puedes navegar entre el bien y el mal", ha agregado.

También ha pedido visados para todos los refugiados ucranianos, puesto que ahora Israel solo las concede para los de origen judio y les recordó que ochenta años atrás el pueblo ucraniano eligió salvar a los judíos de los nazis.

Preparado para negociar

Zelenski también ha asegurado este domingo que está preparado para negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero que si las conversaciones fracasan el conflicto entre ambos países podría conducir a "una Tercera Guerra Mundial".

"Estoy preparado para negociar con él, lo he estado durante los últimos dos años y creo que sin negociaciones no podemos acabar esta guerra", ha indicado en una entrevista en CNN.

Guerra Rusia -Ucrania

