Lavrov: Rusia "nunca ha amenazado a Ucrania" y espera "una respuesta por escrito de EEUU"

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha reiterado este jueves, al final de la conversación con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, que Rusia "nunca ha amenazado al pueblo ucraniano" y que los dos países han acordado en que Estados Unidos dará "una respuesta por escrito" a las demandas de Rusia la próxima semana.

El mandatario ruso ha ratificado que "las conversaciones no se acaban hoy", y que quedan a la espera de "la respuesta por escrito" que el Gobierno de EEUU ha prometido enviarles la semana que viene. Lavrov ha señalado que EEUU defendió, durante la reunión "la libertad de los países de adherirse a la OTAN" pero que hay que entender la posición rusa.

"Nos hemos mostrado en contra de la ampliación infinita de la OTAN y Blinken nos ha contestado que cada país derecho a gestionar su seguridad como crea adecuado. Y entonces le he dicho que lo que no se puede hacer es reforzar la seguridad de unos a expensas de la seguridad de otros", ha insistido. "Pese a las diferencias, esto no es el final del diálogo, hay que esperar las respuestas por escrito de EEUU".

Lavrov ha señalado que su rechazo a la ampliación de la OTAN al este se remonta a temas que tienen que ver con la Unión Soviética. "Nuestra preocupación se remonta a la Unión Soviética y aparece en los distintos documentos firmados sobre los estados fronterizos con Rusia. Es un error que sean parte de la OTAN porque alentaría los sentimientos extremistas. Nos pasó con Polonia y los países bálticos que están marcando el tono en la OTAN y la UE y haciendo que otros sigan sus políticas relativas a Rusia", remarcó.

El ministro de exteriores ruso reiteró que la supuesta intención de Rusia de invadir a Ucrania es "una cortina de humo". "Nunca hasta ahora Rusia ha amenazado a Ucrania, al pueblo ucraniano o a los representantes elegidos por el pueblo ucraniano. Se trata de una histeria provocada por nuestra contrapartes que, si no pretenden provocar acciones por parte de Ucrania quizás quieran sabotear los acuerdos de Minsk".

El mandatario ruso ha insistido en que las conversaciones no se terminan con esta reunión y que "habrá que esperar a la respuesta por escrito de EEUU, la semana que viene, para saber si van por buen camino".

