Nicolás Maduro acusa a la Unión Europea de "racista y colonialista" e ignora las sanciones de Josep Borrell

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dejado claro que no le importa "para nada" la prórroga de las sanciones impuestas por la Unión Europea, a la que ha acusado de "colonialista y racista"

"De la UE te puedo decir que no me importa para nada lo que diga o haga Josep Borrell ni lo que haga la UE con su complejos de superioridad, con sus complejos racistas, de colonialismo atrasado", ha dicho.

El Consejo de la Unión Europea decidió el pasado 11 de noviembre extender las sanciones individuales impuestas a 55 ciudadanos relacionados con el Ejecutivo de Venezuela hasta el 14 de noviembre de 2022. "Estas medidas no afectan a la población en general y pueden revertirse a la luz de los avances hacia el restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela", señala el diario oficial de la UE en el que se detalla la decisión.

Al respecto, recordó que en el país hay una Misión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE) para los comicios locales y regionales del próximo domingo, a la que "invitó el poder electoral" y a la que su Ejecutivo dio "el beneplácito", pero reiteró que no le importa "nada". "No me importa para nada, que vayan para acá, que vayan para allá que digan esto; lo que importa es lo que diga el pueblo de Venezuela", subrayó.

"Vergüenza ajena"

A su juicio, en la UE quedarán como "arrastrados" y "arrodillados" a "la política del imperio norteamericano", además de "dando pena". Finalmente, consideró que Borrell "da vergüenza ajena" porque se "arrodilló" al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como al actual mandatario Joe Biden.

"Si fuera por los colonialistas de la UE (...) Venezuela estuviera en ruinas, no hubiera habido elecciones, Venezuela estuviera en una guerra civil", concluyó.

La extensión de las sanciones, que los Veintisiete aplicaron por primera vez en 2017, incluye a miembros del Gobierno venezolano como la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, y a otros funcionarios y diputados oficialistas.

Varios de ellos fueron agregados a la lista en febrero de 2021, cuando el ente multilateral añadió a 19 personas, a lo que Venezuela respondió con un comunicado en el que solicitó a la UE "que cese su sistemática agresión contra el pueblo venezolano y abandone, de una vez por todas, los vestigios y pretensiones neocoloniales en su aproximación a América Latina".

