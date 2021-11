El cántico de Greta Thunberg a los políticos: "Podéis meteros la crisis climática por el culo"

La joven activista medioambiental Greta Thunberg no participa en la COP26, la cumbre que se está celebrando en Glasgow y que reúne a algunos de los líderes mundiales más importantes para alcanzar acuerdos contra el cambio climático.

A pesar de haber sido convertida en un referente mediático en esta materia, Thunberg, a sus 18 años de edad, ha optado por asistir tan solo a las manifestaciones y protestas de grupos ecologistas, como la organización Fridays For Future, que se celebran en los alrededores del centro de convenciones de Glosgow.

"El cambio no va a venir de ahí dentro; está aquí fuera, no dentro de la COP26", dijo ayer la activista, micrófono en mano. "Decimos que no más bla, bla, bla, no más explotación de las personas, la naturaleza y el planeta; no más lo que sea que hagan ahí dentro", sentenció Thunberg en declaraciones a medios en Festival Park, a orillas del río Clyde, que discurre junto a la COP26.

Tras pronunciarse así ante el resto de activistas climáticos de la asociación juvenil, la joven coreó junto a ellos una canción dedicada a los líderes políticos. "You can put the climate crisis up your ass". O lo que es lo mismo: "Podéis meteros la crisis climática por el culo", rezaba el estribillo que cantaron entre todos, tal y como se aprecia en un vídeo compartido por la propia Thunberg en su perfil de Twitter.

Su agenda en la COP26

Thunberg llegó a Glasgow el pasado domingo en tren y participará en dos grandes protestas en la capital escocesa a finales de esta semana: una, el 5 de noviembre organizada por Fridays for Future y otra, el día 6, en la que participarán diversas organizaciones ambientalistas británicas de la denominada COP coalition (coalición COP).

La activista sueca, por su parte, no tiene mucha esperanza en esta cumbre: "La COP26 es hasta ahora igual que las anteriores y no nos llevará a ninguna parte; son solo políticos pretendiendo que se toman en serio nuestro futuro y el presente de las personas que ya sufren los impactos de la crisis climática".

