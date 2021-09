Marruecos tras el varapalo del TJUE: "Hay mucha política y pocos argumentos jurídicos"

Noticias relacionadas El TJUE abre otra crisis con Marruecos al tumbar sus acuerdos con Bruselas que incluyen al Sáhara

Marruecos ve "mucha política y pocos argumentos" en el fallo del Tribunal de la UE anulando los acuerdos de pesca y agrario por englobar al Sáhara Occidental, que será, confía, recurrido y rectificado con la ayuda de las instituciones europeas, a las que piden defender su legalidad.

Fuentes del Ministerio de Exteriores marroquí dieron a Efe su punto de vista sobre la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) conocida este miércoles, en la que considera que los acuerdos no pueden ser válidos sin el consentimiento de los saharauis y da legitimidad al Frente Polisario como entidad jurídica representativa de ese pueblo.

Las fuentes opinan que el tribunal ha entrado en su fallo "en consideraciones más bien políticas que no tienen nada que ver con los acuerdos y su contenido".

Critican que el tribunal sentenciador está compuesto por prácticamente los mismos jueces que formaban el que en 2015 anuló los acuerdos en un primer momento. "Desafortunadamente, hacen prueba del mismo desconocimiento del asunto", indican al respecto.

Ese año, el TGUE ya anuló los acuerdos alegando que Marruecos no puede firmarlos englobando a territorio del Sáhara, en disputa entre Marruecos y el Frente Polisario, pero el Consejo Europeo consiguió luego salvar esa anulación gracias a un resquicio legal, pidiendo el consentimiento de las asociaciones saharauis presentes en el territorio controlado por Marruecos.

Ahora, el tribunal insiste en que el país magrebí no puede suscribir acuerdos que incluyan al Sáhara sin el consentimiento de sus habitantes y cree que el proceso de consultas no se hizo correctamente, pero no especifica, destacan las fuentes, "cómo se debía proceder a la consulta" ni si se tenía que acudir al Polisario para ello.

"Pocos argumentos jurídicos"

"Hay mucha política y pocos argumentos jurídicos", dicen las fuentes de Exteriores, que incluso encuentran "contradicciones", "ambigüedad e incoherencias" en la manera en que el tribunal concede la personalidad jurídica al Frente Polisario.

"No estamos sorprendidos con esto, no es la primera vez, esto ya lo hemos visto antes de la misma forma, se trata mas bien de una guerra política con un disfraz jurídico", explican en referencia a la disputa por el Sáhara con "Argelia y el Polisario".

Sin embargo, confían en que los acuerdos salgan adelante y que esto sea un "aspecto coyuntural y pasajero": "Creemos que esta decisión va a ser rectificada, como ha pasado antes".

Marruecos recuerda que el Consejo Europeo se posicionó en contra de los recursos del Polisario que han dado lugar a la anulación de los acuerdos y que la UE, dice, está actuando "en bloque contra los adversarios del partenariado" con el país magrebí.

"La posición de la UE ha sido expresada fuertemente, sin niguna ambigüedad, por el Consejo, que se defendió ante el tribunal diciendo que el Polisario no posee ninguna personalidad jurídica", enfatizan.

Confían en que la decisión de hoy va a ser recurrida en breve por parte de instituciones europeas o de asociaciones de exportadores y apelan a la UE a defender la legalidad de los acuerdos y "proteger esta asociación común que hemos construido durante décadas".

Las fuentes apelan al comunicado conjunto entre la UE y Marruecos publicado poco después de conocerse el fallo, asegurando que se tomarán medidas para garantizar las relaciones comerciales entre ambos.

"La continuidad de los acuerdos y operaciones comerciales está garantizada, no hay ninguna perturbación, se hicieron ayer, se hacen hoy y se harán mañana", apuntan para subrayar que el tribunal "no contesta la legalidad de los acuerdos".

Marruecos, dicen las fuentes, cuenta con las instituciones europeas y con los países de la UE para resolver este escollo en los acuerdos.

"Sabemos que están tan celosos por esta asociación como nosotros, es algo que construimos juntos todos los países miembros y creo que todos van a estar del mismo lado, vamos a hacer bloque para frenar este acoso político de los adversarios".

