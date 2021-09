Marruecos desarrollará para Israel la industria de drones kamikazes

El acercamiento entre Marruecos e Israel es una carrera apresurada por cerrar acuerdos de cooperación en múltiples sectores desde que reanudaron las relaciones diplomáticas el pasado mes de diciembre. En cuanto a cooperación militar, Israel confía a Marruecos el desarrollo de una industria de drones kamikaze.

En julio, la Dirección Nacional Cibernética de Israel anunció que su director general, Yigal Unna, había firmado un acuerdo de cooperación con las autoridades marroquíes que ayudaría a las empresas israelíes a vender conocimientos y tecnología, según desvelaron los medios de Israel.

Fue el primer acuerdo de defensa cibernética entre los dos países desde la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.

Este miércoles, la publicación francesa Africa Intelligence, especializada en información política, diplomática y económica sobre los países africanos, desveló que ambos países están trabajando actualmente para desarrollar un proyecto para fabricar drones kamikaze en Marruecos.

De esta manera, los israelíes podrán producir en Marruecos drones en grandes cantidades y a un precio mucho menor, y posicionarse en los mercados de exportación. Aunque no se ofrecen detalles sobre el tipo y el precio, más allá de que son "dispositivos relativamente sencillos de construir y con consecuencias devastadoras".

La publicación francesa explica que el lanzamiento de este sector en Marruecos se produce tras varios meses de negociaciones con el grupo Israel Aerospace Industries (IAI). Precisamente, BlueBird Aero Systems es la filial del grupo especializada en la fabricación de estos drones.

Mientras que, en Marruecos, aún no hay ningún anuncio oficial. Las Fuerzas Armadas Reales (FAR) indicaron al digital cercano al poder Le360 que no tenían datos al respecto.

Sin embargo, desde el inicio del año, sitios israelíes especializados informaron de pedidos realizados por Marruecos para la adquisición de drones israelíes.

Drones que funcionan como bombas

Los drones kamikaze son un nuevo tipo de arma, vehículos aéreos no tripulados que funcionan como bombas, sin necesidad de tener al frente a suicidas.

Pueden viajar alrededor de 150 kilómetros por hora, mantenerse una hora en el aire y contienen una cabeza explosiva que se detona por sí sola al colisionar con su objetivo, que ha podido ser identificado anteriormente a través de una cámara de reconocimiento. Estados Unidos lidera la industria de los drones kamikaze, que ya probaron Israel, Turquía e Irán en campos de batalla, y a la que se unió también China.

Pueden ser utilizados para operaciones de vigilancia, aunque su principal objetivo es el ataque. Y, por lo tanto, constituyen una nueva manera de hacer la guerra. De hecho, ya han demostrado su eficacia en Nagorno-Karabaj.

La mayor parte de la cooperación en materia de seguridad entre Marruecos e Israel se lleva a cabo en secreto, e implica principalmente el intercambio de información de inteligencia. Además, en 2013, Rabat adquirió tres drones Heron que fueron entregados a través de Francia en 2020.

Los medios internacionales también recogieron la llegada de un avión C-130 de transporte de las FAR en la base aérea de Hatzor en julio, víspera del ejercicio militar internacional Blue flag (Bandera Azul). Fue la primera vez en la historia de las relaciones entre los dos países que un avión militar marroquí aterrizaba en suelo israelí.

Nacimiento de una industria militar

Esta forma de cooperación en el campo de la industria militar es posible gracias a la evolución de la legislación marroquí. El 28 de junio, el Consejo de Ministros adoptó el decreto de implementación de una ley relativo a materiales y equipos de defensa y seguridad, armas y municiones.

El texto trata sobre el nacimiento de una industria militar y de defensa en Marruecos y establece los métodos de fabricación, comercio, importación, exportación, transporte y tránsito de materiales y equipos militares.

Esta unión entre Marruecos e Israel está liderada por el propio rey Mohamed VI, quien llegó a enviar una carta al presidente Isaac Herzog, en la que expresaba su esperanza de que la renovación de los lazos entre los países fomente la paz regional, según información que difundió la oficina del presidente israelí.

"Estoy satisfecho con los pasos dados para renovar los lazos entre nuestros países. Creo que mantendremos este impulso para avanzar en las perspectivas de paz para todos los pueblos de la región", escribió Mohamed VI, según la oficina de Herzog.

Se trata de una respuesta a otra carta entregada por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, durante su viaje a Rabat en agosto, tras la apertura de la conexión aérea directa hacia Marruecos, entre Tel Aviv y Marrakech. Sin embargo, por el momento, el monarca alauita no ha respondido a la invitación de Herzog para visitar Israel.

Lo cierto es que Marruecos e Israel no han perdido el tiempo, y han fortalecido las relaciones bilaterales a lo largo de 2021 con intercambio de experiencias en los ámbitos del turismo, la industria, la política y la defensa militar.

Además, con la salida del gobierno de los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), Rabat tiene más fácil seguir con sus planes de cooperación con Israel, a la que en principio se oponía la formación, que llevaba una década en el poder.

Marruecos celebra los Acuerdos de Abraham

Estados Unidos lideró la reanudación de las relaciones de Israel y Marruecos. Y ahora invita a Marruecos a celebrar el primer aniversario de la firma de los Acuerdos de Abraham.

El secretario de Estado Tony Blinken mantendrá este viernes una reunión virtual con sus homólogos de Israel, Emiratos Árabes, Baréin y Marruecos para conmemorar el primer aniversario de los Acuerdos de Abraham, que incluyeron la normalización de las relaciones entre Israel y los dos estados del Golfo, y posteriormente el acuerdo con Marruecos.

Se firmaron en septiembre de 2020 en la Casa Blanca por el expresidente Donald Trump, el entonces primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y los ministros de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes y Baréin.

A finales de año, después de las elecciones estadounidenses, Marruecos renovó las relaciones diplomáticas con Israel a cambio de que Estados Unidos reconociera la soberanía marroquí del Sáhara Occidental.

"Apoyamos firmemente estos acuerdos y esperamos avanzar en otras oportunidades para expandir la cooperación", dijo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, en un mensaje de video publicado en Twitter y recogido por la agencia de noticias marroquí MAP.

La administración Biden no se comprometió hasta los últimos días, cuando sugirió realizar la reunión virtual, según el sitio web de información estadounidense Axios. Las presiones de Israel, Emiratos Árabes y Baréin para que se realizase algún tipo de conmemoración han dado resultado.

Así esta celebración se interpreta como el apoyo implícito de la administración Biden a los acuerdos, que fueron el logro histórico de su antecesor, Donald Trump, en materia de política exterior.

