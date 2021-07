La editora del Financial Times y 180 periodistas más, espiados por el software Pegasus

La editora del Financial Times es una de los más de 180 editores y periodistas de todo el mundo que fueron seleccionados como posibles candidatos para ser espiados por parte varios Gobiernos, clientes de la firma de vigilancia NSO Group. Roula Khalaf, quien se convirtió en la primera editora en la historia del periódico el año pasado, fue seleccionada como un objetivo potencial a lo largo de 2018.

Según cuenta the Guardian, su número está incluido en una lista filtrada de números de teléfonos móviles seleccionados para una posible vigilancia por parte de clientes de NSO, una empresa israelí que fabrica un software espía y lo vende a los gobiernos. Su producto principal, Pegasus, es capaz de comprometer un teléfono, extraer todos los datos almacenados en el dispositivo y activar su micrófono para escuchar las conversaciones.

Otros periodistas que fueron seleccionados como posibles candidatos para la vigilancia trabajan para algunas de las organizaciones de medios más prestigiosas del mundo. Entre ellos se incluyen Wall Street Journal, CNN, New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, Agence France-Presse, The Economist, Reuters y Voice of America.

La NSO ha insistido durante mucho tiempo en que los gobiernos a los que otorga la licencia de Pegasus están obligados por contrato a utilizar únicamente la poderosa herramienta de espionaje para combatir “delitos graves y terrorismo”.

Una infección de Pegasus brinda a los clientes de NSO acceso a todos los datos almacenados en el dispositivo. Un ataque a un periodista podría exponer las fuentes confidenciales de un reportero, así como permitir que el cliente del gobierno de NSO lea sus mensajes de chat, recopile su libreta de direcciones, escuche sus llamadas, rastree sus movimientos precisos e incluso grabe sus conversaciones activando el micrófono del dispositivo.

Los reporteros cuyos números aparecen en los datos van desde autónomos locales, como el periodista mexicano Cecilio Pineda Birto, quien fue asesinado por atacantes armados con armas de fuego un mes después de que se seleccionara su teléfono, hasta periodistas de investigación galardonados, editores y ejecutivos de líderes organizaciones de medios.

Además de los Emiratos Árabes Unidos, un análisis detallado de los datos indica que los gobiernos de Azerbaiyán, Bahrein, Hungría, India, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda y Arabia Saudita seleccionaron a periodistas como posibles objetivos de vigilancia.

Sigue los temas que te interesan