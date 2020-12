La ONU pide declarar la emergencia climática para no superar los 3ºC en este siglo

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este sábado a los países que declararen una "emergencia climática" para lograr no superar los 3ºC este siglo durante su intervención en la Cumbre sobre Ambición Climática 2020, organizada junto con el Reino Unido y Francia.



En su discurso en el evento virtual, donde participaron más de 75 dirigentes y organizaciones, Guterres recordó que 38 Estados ya han reconocido "la urgencia" de la situación e instó a todos a adoptar el objetivo de reducir a cero neto las emisiones de gases contaminantes para 2050 y en un 45% para 2030.



En el quinto aniversario del Acuerdo de París, cuando se adoptó la meta de limitar el calentamiento global a un máximo de 2ºC sobre niveles preindustriales, el experto portugués avisó de que "no se avanza en la dirección correcta" y que, "si no se cambia de rumbo", "podrían superarse los 3ºC este siglo".



La Cumbre de Ambición Climática es la antesala de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP26, que organizará el Reino Unido el próximo noviembre en Glasgow, tras haber sido pospuesta este año por la pandemia.