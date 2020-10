Khashoggi 'revive': sus amigos recuperan la fundación que planeó antes de su asesinato

Casi dos años después de su asesinato, los amigos del periodista saudí Jamal Khashoggi se reunieron este martes en Washington, la capital de EEUU, para lanzar oficialmente una organización dedicada a promover la democracia y los derechos humanos en Oriente Próximo.

Khashoggi había concebido y planeado esta organización y pretendía ponerla en marcha antes de ser asesinado, pero no pudo hacer realidad su sueño. El pasado 29 de septiembre sus amigos fundaron oficialmente DAWN, palabra inglesa que significa "amanecer" y que responde a las siglas de "Democracy for the Arab World Now" (Democracia ya para el mundo árabe).

Sarah Leah Whitson, amiga de Khashoggi, explicó que la visión del periodista era crear una organización basada en la "premisa fundamental de que la democracia y los derechos humanos son la única solución para traer estabilidad y prosperidad a los pueblos de Oriente Próximo".

El objetivo de Khashoggi era crear una institución que sirviera como referente para Oriente Próximo, pero que también estuviera dirigida a una audiencia internacional.

"Desafortunadamente, Jamal (Khashoggi) no pudo desarrollar en detalle el programa de la organización porque el Gobierno saudí lo asesinó, así que nosotros, la junta directiva, tomamos este sueño para desarrollarlo", dijo.

Un manifestante sostiene una foto de Jamal Khashoggi ante el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Reuters

Whitson, quien durante años fue la directora de Human Rights Watch (HRW) para Oriente Próximo y África del Norte, pasará ahora a ser la directora ejecutiva de DAWN. Durante el acto de presentación de la fundación Whitson mostró la tarjeta de presentación de color rojo con la que Khashoggi se identificaba como director ejecutivo de DAWN. "Será un honor sucederle como directora ejecutiva", manifestó Whitson.

Ámbito de actuación

La organización, con base en Washington, investigará las violaciones de derechos humanos que cometen los aliados de EEUU en Oriente Próximo y publicará artículos de periodistas y activistas que han tenido que huir de sus países de origen, en un intento por honrar el legado de Khashoggi.

De momento, DAWN se centrará sólo en tres países (Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos) por ser los que más ayuda reciben de Washington, especialmente en materia militar, indicó Whitson.

Preguntada sobre cómo se financiará el grupo, Whitson explicó que los fondos provienen de amigos de Khashoggi, donaciones individuales y fundaciones, cuyo nombre no desveló. Enfatizó, sin embargo, que no reciben dinero de ningún Gobierno de Oriente Próximo y fue explícita al afirmar que no aceptan fondos de Israel o Irán, enemigos de Arabia Saudí.

El asesinato de Khashoggi, un colaborador del diario estadounidense The Washington Post crítico con la monarquía saudí, conmocionó a EEUU e hizo que legisladores del Congreso cuestionaran la alianza entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el príncipe heredo saudí, Mohamed bin Salman (MBS).

Khashoggi fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul, al que entró para recoger documentación que necesitaba para su boda.

Según las filtraciones publicadas por la prensa turca en su momento, un equipo de sicarios llegados desde Riad torturó al periodista disidente de 59 años, lo mató asfixiándolo con una bolsa de plástico y acto seguido descuartizó el cadáver para hacerlo desaparecer, si bien no se ha aclarado de qué manera, pues hasta ahora no han sido hallados sus restos.