Melania Trump asegura que "EEUU necesita más que nunca" el liderazgo de su marido

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha salido este martes en defensa de su esposo, Donald Trump, y ha asegurado que el país "necesita ahora que nunca" su liderazgo, en el discurso que ha ofrecido durante el segundo día de Convención Republicana, en la que el inquilino de la Casa Blanca ha contado además con las palabras de apoyo de otros miembros de su familia, sus hijos Eric y Tiffany.

"En mi esposo tienes un presidente que no dejará de luchar por ti y tu familia. Veo lo duro que trabaja día y noche y a pesar de los ataques sin precedentes de los medios y la oposición, no se rendirá. De hecho, si le dices que no se puede hacer, simplemente trabaja más duro", ha dicho Melania.

"Él es lo mejor para nuestro país. Todos sabemos que Donald Trump no guarda secretos sobre cómo se siente sobre las cosas. La honestidad total es lo que nosotros como ciudadanos merecemos de nuestro presidente, te guste o no, siempre sabes lo que está pensando", ha dicho la primera dama.

En su esperado discurso, Melania Trump ha defendido cuatro años más para su esposo al frente de la Casa Blanca, lo que sería un honor, ha dicho, pues él "no pierde el tiempo jugando a la política", sino que sólo busca la "prosperidad" y el "éxito" para Estados Unidos.



"Creo que necesitamos el liderazgo de mi esposo ahora más que nunca para traernos de regreso una vez más la mayor economía y al país más fuerte jamás conocido", ha dicho Melania, quien también ha destacado "todo el apoyo" que Trump le brinda en todo lo que hace.

La primera dama también ha tenido palabras de consuelo para las víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos, que ya suma más de 5,7 millones de casos y cerca de 178.500 fallecidos.



"Mi más sentido pésame para todos los que han perdido a un ser querido y mis oraciones están con aquellos que están enfermos o que sufren. Sé que muchas personas están ansiosas y algunas se sienten impotentes. Quiero que sepa que no están solos", ha dicho Melania, quien ha prometido que su marido "no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por esta terrible pandemia".



A su vez, ha agradecido, en su nombre y en el de Trump, quien se encontraba presente durante el discurso celebrado en uno de los jardines de la Casa Blanca, la labor de los trabajadores que se han desempeñado durante los últimos meses en primera línea frente a la pandemia, ya que "a pesar de los riesgos", antepusieron al país por delante de su propia seguridad.



Trump, que había sido el objeto de los ataques durante la Convención Demócrata de hace una semana en la que se confirmó a Joe Biden como su candidato para las elecciones del próximo 3 de noviembre, ha encontrado este martes el apoyo incondicional de su familia, como no podía ser de otra forma.

Entre los respaldos más destacados que ha tenido el presidente de Estados Unidos están los de su hija Tiffany, quien ha criticado a los medios de comunicación y a las grandes empresas tecnológicas por "coaccionar" y "manipular" a los electores con sus ataques hacia él.

El otro de los vástagos de Trump, Eric, ha aprovechado la ocasión también para azuzar al candidato demócrata Joe Biden, a quien le ha calificado como una persona "totalmente influenciable", de lo que se beneficiarían, ha dicho, China y el terrorismo.



"Bajo el presidente Trump, la libertad nunca será cosa del pasado. Eso es lo que representa un voto por Donald Trump, un voto por el espíritu estadounidense, el sueño estadounidense y la bandera estadounidense" con el que "se derrotaría las opiniones vacías, opresivas y radicales de la extrema izquierda".

Pompeo, desde Jerusalén

Quien también ha hecho acto de presencia a través de una videoconferencia grabada previamente ha sido el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de viaje oficial en Jerusalén, desde donde ha aplaudido "las iniciativas audaces" que ha liderado Trump "en casi todos los rincones del mundo".



"El presidente trasladó la embajada de Estados Unidos a esta misma ciudad de Dios, Jerusalén, la capital legítima de la patria judía", ha dicho Pompeo, para acto seguido subrayar el "acuerdo histórico de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos" que impulsó y "sobre el que se leerá en los libros de historia".

Pompeo también ha alabado la política exterior llevada a cabo por el presidente de Estados Unidos, ya que con "su visión de 'América Primero' ha traído más seguridad y libertad" para el país.

El secretario ha asegurado que con Trump la OTAN "es más fuerte" y ha tenido palabras para China; a la que se ha vuelto a acusar de encubrir el virus y de permitir su propagación; Rusia, una "amenaza" que ya pueden "disuadir" tras lograr que Ucrania cuente con armas defensivas; Irán y Corea del Norte.