Esto es lo que cobra Theresa May por dar una charla sobre el ‘brexit’

Mientras Boris Johnson vio reducidos sus ingresos al ser proclamado primer ministro de Reino Unido, Theresa May los aumentó considerablemente a su salida, llegando a ganar más de 100.000 libras por discurso.

La que fuera primera ministra dijo al abandonar el cargo en julio de 2019 que quería dedicar su tiempo fuera del Ejecutivo a "cocinar un poco más" y ver más partidos de cricket, sin embargo, desde que dejó el poder ha ingresado miles de libras en discursos y conferencias, ya que es muy solicitada por universidades y entidades bancarias, deseosas por conocer detalles de su gestión.

Por ejemplo, el 2 de abril de este año recibió 160.000 libras como adelanto de dos eventos para el banco de inversión JP Morgan, que han tenido que ser cancelados. Asimismo, entre el 26 de febrero y el 6 de marzo dio al menos tres discursos en diferentes lugares de Estados Unidos y ganó 115.000 libras por cada uno de ellos.

Todos estos datos son públicos ya que Theresa May continúa como diputada por Maidenhead, un puesto que mantuvo desde 1997 hasta 2016, momento en el que se convirtió en primera ministra. En 2019 ganó las elecciones generales de esta ciudad situada en el condado de Berkshire, por lo que debe publicar sus ganancias en el Registro de Intereses Financieros de los Miembros.

En este informe se llega a concretar las horas de trabajo por parte de la ex líder conservadora. El primer registro data del 13 de diciembre de 2019, cuando recibió 100.000 libras (más gastos), de UBS Switzerland AG por pronunciar el discurso de apertura en la conferencia de UBS. Sobre este evento se especifica que supuso 32 horas de trabajo "incluyendo preparación y viaje".

Así, también se conoce que consiguió 190.000 libras por firmar en diciembre de 2019 un bono de la agencia de conferencias Washington Speakers Bureau. Aunque en este caso el pago se realizó a la Oficina Limitada de Theresa May y "se usará para pagar a los empleados, mantener mi participación continua en la vida pública y apoyar mi trabajo caritativo", expone el informe.

En total, según el documento del Registro oficial, actualizado por última vez el 8 de junio, Theresa May habría ganado entre diciembre de 2019 y abril de 2020, cerca de 967.000 libras gracias a sus apariciones en los distintos actos. No obstante, todos los pagos que se realizan desde la oficina Washington Speakers Bureau van a parar a su Oficina, y no a su cuenta personal.

Más ganancias tras dejar el gobierno

Pero Theresa May no es la primera que aumenta sustancialmente sus ingresos tras dejar el número 10 de Downing Street. La Oficina de su predecesor, David Cameron, que durante sus años como primer ministro ganaba 150.000 al año, logró un beneficio de 836.168 libras, según informó el diario Daily Mail a finales de enero.

Además, las cuentas presentadas por su Oficina no incluyen los ingresos de sus memorias tituladas For The Record, que salieron en septiembre de 2019, ya que solo abarcan hasta abril de ese mismo año.

Estas cifras parecen escuetas si se comparan con las del laborista Tony Blair, que ejerció como primer ministro durante diez años (1997 a 2007). Blair firmó en 2008 un contrato con JP Morgan por valor de 2 millones de libras, según informó el Financial Times. Además, The Sun publicó que también asesora a empresas y gobiernos extranjeros como Kazajistán.

Boris Johnson pierde dinero

Por su parte el actual jefe de Reino Unido, Boris Johnson, redujo sus beneficios en un 80% al convertirse en primer ministro, ya que su puesto le impide escribir columnas de periódicos o pronunciar discursos corporativos para su propio beneficio.

Entre los activos a los que ha tenido que renunciar está, por ejemplo, su columna semanal para el Daily Telegraph por la que cobraba, según The Sun, 275.000 libras al año. Este hecho se puede comprobar en el registro oficial, en el que su último pago por la columna fue anotado el 11 de julio de 2019, 13 días antes de convertirse en primer ministro.

No obstante, no ocurre lo mismo con las ganancias que obtiene por los libros que ha escrito a lo largo de los años y por los que en 2020 ha llegado a ganar algo más de 7.000 libras. A pesar de esa bajada, habrá que ver en cuánto aumentan sus ingresos una vez deje Downing Street.